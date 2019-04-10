Reform paketi öncesi dolarda son durum

Dolar/TL, yerel seçim sonuçlarının İstanbul'da netleşmemesi nedeniyle TL'de oluşan baskıyla 5.65 - 5.70 bandı arasında dar bantta dalgalanmaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) dün gece AK Parti'nin İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddederken, İstanbul'da 21 ilçede 51 sandıkta oyların tekrar sayılmasına karar verdi. AK Parti, "olağanüstü itiraz" yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesi talebinde bulunacağını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul'da seçimin yenilenmesi talebi ile ilgili değerlendirmesi sorulduğunda, "Demokrasi içinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hafta başında İstanbul'daki seçimin "neredeyse bütününün usulsüz" olduğunu belirterek, "10 milyon seçmenin bulunduğu İstanbul'da kimsenin 13,000-14,000 oy farkla seçimi kazandım havasına girme hakkının olmadığını" söylemişti.

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine yönelik söylemlerin TL'de baskı yaratmaya devam ettiğini belirten bankacılar, kurdaki dönemsel gevşemelerin YSK'dan gelen açıklamalarla doğru orantılı olduğu görüşünde.

10 Nisan günü dolar 5.6960 ile başladı

Piyasalar bir yandan seçim sonuçlarını ve gelişmeleri izlerken, bir yandan da bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak reform paketini bekliyor. Dışarıda ise S-400 ve ABD ile ilişkilerin yanı sıra bugünkü ECB toplantısı ve son Fed faiz toplantısına ilişkin tutanaklar da piyasaların odağında.