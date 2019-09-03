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Reel kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu açığı Haziran’da arttı

Net döviz pozisyonu açığı, 2019 Haziran döneminde bir önceki döneme göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 184 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleşti.

03 Eylül 2019 Salı 15:17
Reel kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu açığı Haziran’da arttı

Net döviz pozisyonu açığı, 2019 Haziran döneminde bir önceki döneme göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 184 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Haziran dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; Haziran 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Mayıs 2019 değerlerine göre varlıklar 2 milyar 410 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 634 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 184 milyar 258 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Mayıs 2019 dönemine göre 3 milyar 44 milyon dolar arttı.



Haziran 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 472 milyon dolar ve 2 milyar 254 milyon dolar azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 298 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 2 milyar 410 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 572 milyon dolar artarken, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ile ithalat borçları sırasıyla 512 milyon dolar ve 1 milyar 426 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 634 milyon dolar arttı.



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Haziran 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2019 dönemine göre 1 milyar 748 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 824 milyon dolar arttı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 262 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 676 milyon dolar azaldı.



Haziran 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 101 milyar 292 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 93 milyar 438 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu ise 7 milyar 854 milyon dolar gerçekleşerek Mayıs 2019 dönemine göre 3 milyar 194 milyon dolar daha az fazla verdi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 30 düzeyinde oldu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:17
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