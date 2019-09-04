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Reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos’ta yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos’ta TÜFE bazında 1,92 puan artarak 76,77’ye yükseldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:12
Reel efektif döviz kuru endeksi Ağustos’ta yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos’ta TÜFE bazında 1,92 puan artarak 76,77’ye yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Ağustos’ta bir önceki aya kıyasla 1,92 puan artarak 76,77’ye çıktı. Endeks, Temmuz ayında 74,85 düzeyinde bulunuyordu.


Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos’ta bir önceki aya göre 1,04 puan artarak 81,77’den 82,81’e yükseldi.


Türk lirasının değeri, Ağustos’ta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,98 puan, Yİ-ÜFE bazında 12,06 puan arttı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:12
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