Red Bull Wings Cup Türkiye Finali, 15 Kasım’da Tüpraş Stadyumu’nda Şampiyonu Belirleyecek

Red Bull Wings Cup, 15 Kasım Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek Türkiye Finali ile şampiyonunu belirleyecek. EA SPORTS FC 27’de mücadele edecek 16 finalist arasından şampiyonluğa ulaşan oyuncu, Ocak 2027’de Miami’de düzenlenecek Red Bull Wings Cup Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek. Red Bull sporcuları Ege Arseven ve Ferit Karakaya’nın yanı sıra spor yorumcusu Özkan Öztürk ile içerik üreticileri Arden Papazyan ve Enis Kirazoğlu da final heyecanına eşlik edecek.

Red Bull Wings Cup Türkiye Finali için geri sayım başladı. Futbol ve oyun dünyasını bir araya getiren turnuvada Üniversite Ligi, Open League ve Wild Card elemelerini başarıyla tamamlayan 16 oyuncu, 15 Kasım Pazar günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. EA SPORTS FC 27 üzerinden gerçekleştirilecek finalde oyuncular, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Miami’de düzenlenecek Dünya Finali’ne katılma hakkını kazanmak için mücadele edecek.

Red Bull Wings Cup kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen turnuvalar, farklı seviyelerden oyuncuları aynı rekabette buluşturdu. Üniversite Ligi’nden yedi, Open League’den altı ve Wild Card turnuvalarından üç oyuncu olmak üzere toplam 16 finalist, Red Bull Wings Cup Türkiye Finali’nde mücadele etme hakkı kazandı.

18 Eylül’de Gaming İstanbul’da başlayan turnuva yolculuğu, The Game ve FutHouse’ta düzenlenen Wild Card turnuvalarıyla devam etti. Elemelerin ardından finale yükselen oyuncular, bu kez Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda Türkiye şampiyonluğu için yeteneklerini sergileyecek. Şampiyon olan oyuncu, Ocak 2027’de Miami’de gerçekleşecek Red Bull Wings Cup Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Red Bull Wings Cup kapsamında hazırlanan özel tasarım kutular da oyunseverlerle buluşmaya devam ediyor. Satış noktalarında yer alan kutuların üzerindeki QR kodunu okutan oyunseverler, EA SPORTS FC 27’de kullanabilecekleri özel oyun içi içeriklere erişebiliyor.

Red Bull Wings Cup Türkiye Finali, şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra oyun ve spor dünyasından sevilen isimleri de bir araya getirecek. Spor yorumcusu Özkan Öztürk ve içerik üreticisi Arden Papazyan finalin sunuculuğunu üstlenirken Enis Kirazoğlu da moderatör olarak etkinlikte yer alacak. Red Bull sporcuları Ege Arseven ve Ferit Karakaya ise Kick kanallarında gerçekleştirecekleri izleme partileriyle final heyecanını takipçileriyle paylaşacak.

Samsung, itopya ve Gladsos’un desteğiyle düzenlenen Red Bull Wings Cup’a ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-wings-cup-turkiye adresinden ulaşılabilir.