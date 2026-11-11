  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazzeli gencin yürekleri dağlayan feryadı: "Vallahi sizi affetmeyeceğiz! Ne dünyada ne de ahirette!" İlham Aliyev Türkiye’de 10 Kasım dayatmasına karşı çıkan Hacı Yakışıklı’ya linç girişimi COP31’de stratejik temas! Bakan Uraloğlu Uluslararası Denizcilik Örgütü ile masaya oturdu: Yeşil ve güvenli denizcilik mesajı! Terör devleti işte bu kadar yüzsüz! “İsrail Gazze’ye insanı yardım ulaştırılması için çalışıyor, Hamas bu yardımı çalıyor” 9’u 5 geçe yürüyen vatandaşa dayağa tepki! ‘Ortak Gelecekte Biriz’ kampanyası start aldı: Terörsüz Türkiye sürecinde toplumsal bütünleşme ve bölgesel istikrar hedefi Emrah Savcı 'sarı poşet' tartışmasını yazdı: Biri bu skandalın perde arkasını bizlere anlatacak mı? 2 günlük tatil geldi! Bu ilçelerdeki kamu personeline idari izin Tutuklu eski eş Kotil’den Sarıgül’e isyan Yanlış evliliğin bedeli ağır oldu!
Dünya Siyonist Batı Yaka'da işgali genişletiyor!
Dünya

Siyonist Batı Yaka'da işgali genişletiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siyonist Batı Yaka'da işgali genişletiyor!

Siyonist işgalciler, işgal altındaki Batı Yaka'nın güneyinde yer alan El Halil'e bağlı Dura beldesinde yeni bir kaçak yerleşim noktası kurdu.

Siyonist işgalciler, işgal altındaki Batı Yaka'nın güneyinde yer alan El Halil'e bağlı Dura beldesinde yeni bir kaçak yerleşim noktası kurdu.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Humsa bölgesinde kurulan yeni yerleşim noktasının sahadaki dayatma politikalarının tehlikeli bir parçası olduğu belirtildi. Filistinli kuruluşlar, bu tür girişimlerin Filistinlilerin yaşam alanlarını daralttığını ve toprak gasbını derinleştirdiğini ifade etti.

 

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, işgalciler yalnızca ekim ayında Batı Şeria genelinde 28 yeni kaçak yerleşim girişiminde bulundu. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplam 770 bin işgalcinin yasa dışı yerleşimlerde yaşadığı belirtilirken, BM Güvenlik Konseyinin 2334 sayılı kararına göre bu faaliyetlerin uluslararası hukukun ihlali olduğu hatırlatıldı.

Öte yandan işgal rejimi güçlerinin Kalkilya, Nablus ve Ramallah başta olmak üzere birçok kentte baskınlar düzenlediği, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 10 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca yeni askeri kararlarla Kalkilya, Nablus, Tubas ve Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde yaklaşık 165 dönüm Filistin toprağına daha el konulduğu aktarıldı.

Ekim 2023'ten bu yana alınan 231 askeri kararla gasp edilen veya kontrol altına alınan Filistin toprağının 64 bin dönüme ulaştığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23