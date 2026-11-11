Siyonist Batı Yaka'da işgali genişletiyor!

Siyonist işgalciler, işgal altındaki Batı Yaka'nın güneyinde yer alan El Halil'e bağlı Dura beldesinde yeni bir kaçak yerleşim noktası kurdu.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Humsa bölgesinde kurulan yeni yerleşim noktasının sahadaki dayatma politikalarının tehlikeli bir parçası olduğu belirtildi. Filistinli kuruluşlar, bu tür girişimlerin Filistinlilerin yaşam alanlarını daralttığını ve toprak gasbını derinleştirdiğini ifade etti.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, işgalciler yalnızca ekim ayında Batı Şeria genelinde 28 yeni kaçak yerleşim girişiminde bulundu. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplam 770 bin işgalcinin yasa dışı yerleşimlerde yaşadığı belirtilirken, BM Güvenlik Konseyinin 2334 sayılı kararına göre bu faaliyetlerin uluslararası hukukun ihlali olduğu hatırlatıldı.

Öte yandan işgal rejimi güçlerinin Kalkilya, Nablus ve Ramallah başta olmak üzere birçok kentte baskınlar düzenlediği, aralarında eski tutukluların da bulunduğu 10 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca yeni askeri kararlarla Kalkilya, Nablus, Tubas ve Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde yaklaşık 165 dönüm Filistin toprağına daha el konulduğu aktarıldı.

Ekim 2023'ten bu yana alınan 231 askeri kararla gasp edilen veya kontrol altına alınan Filistin toprağının 64 bin dönüme ulaştığı kaydedildi.