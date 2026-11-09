Beşiktaş'ın deplasman karnesi düşündürüyor! İki milli ara arasında tek galibiyet

5 mağlubiyet de deplasmanda Bu sezon oynadığı 21 maçta 5 kez mağlup olan Beşiktaş, söz konusu yenilgilerin hepsini dış sahada yaşadı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda konuk olduğu Litvanya takımı Kauno Zalgiris'e 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor’a mağlup oldu. Kartal, son olarak da Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında İskoçya’da Celtic’e 3-2’lik skorla kaybetti. İki milli ara arasında tek dış saha galibiyeti Eylül ayındaki milli araya Diyarbakır’da Amed Sportif Faaliyetler karşısında aldığı mağlubiyetle giren Kara Kartal, aranın ardından ilk deplasman sınavını UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim karşısında verdi. Almanya’da rakibini 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından ligde Trabzonspor’a konuk oldu. Ancak bordo-mavililer karşısında sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, deplasmandaki istikrarsız görüntüsünü sürdürdü. Ligdeki bir sonraki deplasman maçında Kasımpaşa ile karşılaşan siyah-beyazlı ekip, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu. Kasımpaşa karşısında yaşanan puan kaybının ardından UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic deplasmanına çıkan Beşiktaş, burada da benzer bir senaryo yaşadı. Öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan Kara Kartal, sahadan mağlubiyetle ayrılarak deplasmanlardaki kötü gidişatına son veremedi.