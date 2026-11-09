Beşiktaş'ın deplasman karnesi düşündürüyor! İki milli ara arasında tek galibiyet

İstanbul’da farklı bir Beşiktaş Beşiktaş’ın bu sezon iç saha ve deplasman performansı adeta siyah ile beyaz kadar farklılık gösteriyor. Deplasmanda puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlılar, İstanbul’da ise rakiplerine geçit vermiyor. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de iç sahada oynadığı 11 maçta yalnızca 1 beraberlik yaşarken, diğer 9 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa kupalarında Midtjylland ve Hradec Kralove’yi 1-0, Kauno Zalgiris’i 3-0, Olimpik Marsilya’yı ise 4-1 mağlup eden Beşiktaş, Crystal Palace karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Süper Lig’de de başarılı iç saha performansını sürdüren siyah-beyazlılar, Eyüpspor’u 1-0, Çorum FK’yı 6-2, Erzurumspor FK’yı 3-0, Kocaelispor’u 2-1, Başakşehir’i 2-0 ve son olarak Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek Dolmabahçe’de rakiplerine geçit vermedi.