Savaş uçakları havalandı, Sığınaklara çekilin
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Baltık ülkelerinde hava sahasına yönelik tehdit alarmı verildi. Letonya ve Litvanya'da bazı bölgelerde yaşayan halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yapılırken, Belarus yönünden ilerleyen bir cisme müdahale etmek üzere NATO savaş uçakları havalandı.
Baltık bölgesinde hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle alarm verildi. Letonya'nın Belarus sınırındaki Ludza bölgesi ile Litvanya'nın ikinci büyük kenti Kaunas ve çevresinde yaşayanlardan sığınaklara gitmeleri istendi.
LETONYA ORDUSUNDAN SIĞINAK ÇAĞRISI
Letonya Ordusu, ülkenin hava sahasına yönelik tehdit tespit edilmesinin ardından Belarus sınırında bulunan Ludza bölgesindeki vatandaşlara sığınaklara gitme çağrısında bulundu.
LİTVANYA'DA DA ALARM VERİLDİ
Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi de benzer bir uyarı yayımladı. Ülkenin ikinci büyük kenti Kaunas ve çevresinde yaşayan vatandaşlardan güvenlik amacıyla sığınaklara inmeleri istendi.
NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI
Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cismin tespit edildiğini duyurdu.
Merkez, söz konusu cisme müdahale etmek amacıyla Baltık hava savunma görevi kapsamında bulunan NATO savaş uçaklarının havalandığını açıkladı.