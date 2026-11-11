Kışın daha fazla üşümek istemiyorsanız bu metotları uygulamalısınız artık!

Kış aylarında soğuktan korunmak için kalın montlar, kazaklar ve atkılar tercih edilse de bazen ne kadar giyinilirse giyinilsin ısınmak mümkün olmuyor. Bunun nedeni yalnızca hava sıcaklığı olmayabilir. Yanlış kumaş seçimi, üst üste giyilen dar kıyafetler ve ayakkabı tercihi gibi günlük hayatta sık yapılan hatalar, vücudun soğuktan korunmasını zorlaştırabiliyor.