Kışın daha fazla üşümek istemiyorsanız bu metotları uygulamalısınız artık!
Kış aylarında soğuktan korunmak için kalın montlar, kazaklar ve atkılar tercih edilse de bu metotlar bazen fayda etmeyebilir.
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Kış aylarında soğuktan korunmak için kalın montlar, kazaklar ve atkılar tercih edilse de bu metotlar bazen fayda etmeyebilir.
Kış aylarında soğuktan korunmak için kalın montlar, kazaklar ve atkılar tercih edilse de bazen ne kadar giyinilirse giyinilsin ısınmak mümkün olmuyor. Bunun nedeni yalnızca hava sıcaklığı olmayabilir. Yanlış kumaş seçimi, üst üste giyilen dar kıyafetler ve ayakkabı tercihi gibi günlük hayatta sık yapılan hatalar, vücudun soğuktan korunmasını zorlaştırabiliyor.
İşte kışın daha fazla üşümenize neden olabilecek 5 giyim hatası... 1. İlk katmanda pamuklu kıyafetler tercih etmek Pamuklu tişörtler günlük kullanımda rahat olsa da soğuk havalarda ilk katman olarak her zaman doğru tercih olmayabilir. Pamuk teri emer ve geç kurur.
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