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Yeni doğan destek paketi geliyor! Evlenen gençlere bir müjde daha

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Yeni doğan destek paketi geliyor! Evlenen gençlere bir müjde daha

Ankara’da Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nden yararlanıp çocuk sahibi olan ailelere yeni doğan bebek destek paketi verilecek.

#1
Foto - Yeni doğan destek paketi geliyor! Evlenen gençlere bir müjde daha

Ankara’da evlilik desteğiyle yuva kuran ve ardından çocuk sahibi olan genç aileler için yeni bir uygulama başlatıldı. Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve çocuk sahibi olan ailelerin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, ilde yeni bir destek projesi hayata geçirildiği belirtildi.

#2
Foto - Yeni doğan destek paketi geliyor! Evlenen gençlere bir müjde daha

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile MÜSİAD Ankara Şubesi arasında hazırlanan "İlk Nefese Umut, İlk Adıma Destek Projesi" işbirliği protokolünün, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın huzurunda imzalandığı bildirildi.

#3
Foto - Yeni doğan destek paketi geliyor! Evlenen gençlere bir müjde daha

Açıklamada, "Protokol doğrultusunda, Aile ve Gençlik Fonu bünyesinde yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak çocuk sahibi olan ailelere, anne ve bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanan dokuz farklı üründen oluşan 700 yeni doğan bebek destek paketi, protokol tarihinden itibaren yeni doğan bebekler için ulaştırılacaktır." bilgisi verildi.

#4
Foto - Yeni doğan destek paketi geliyor! Evlenen gençlere bir müjde daha

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Ankara'da bugüne kadar 14 bin 560 çiftin başvuruda bulunduğu, 5 bin 482 çifte faizsiz kredi desteğinin sağlandığı, 10 bin 964 çiftin evlilik öncesi eğitim hizmetinden yararlandığı ve 530 ailenin çocuk sahibi olduğu kaydedildi.

#5
Foto - Yeni doğan destek paketi geliyor! Evlenen gençlere bir müjde daha

Söz konusu çalışmayla, genç ailelerin evlilikten ebeveynliğe uzanan süreçte desteklenmesi, ekonomik yüklerinin hafifletilmesi ve kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

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