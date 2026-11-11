Yeni doğan destek paketi geliyor! Evlenen gençlere bir müjde daha

Ankara’da evlilik desteğiyle yuva kuran ve ardından çocuk sahibi olan genç aileler için yeni bir uygulama başlatıldı. Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve çocuk sahibi olan ailelerin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, ilde yeni bir destek projesi hayata geçirildiği belirtildi.