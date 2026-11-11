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Gündem Neredeeen nereye! Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, film festivali konuşmasında kürsüye “selamün aleyküm” diyerek çıktı
Gündem

Neredeeen nereye! Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, film festivali konuşmasında kürsüye “selamün aleyküm” diyerek çıktı

Yeniakit Publisher
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Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, katıldığı prestijli bir film festivalinde yaptığı konuşmayla takdir topladı. Şerifoğlu, salondakileri ve izleyicileri selamlarken sözlerine doğrudan Allah'ın selamı olan "selamün aleyküm"le başladı.

Katıldığı prestijli bir film festivalinin kırmızı halısında şıklığıyla göz dolduran ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı anlarda sergilediği doğallıkla tüm dikkatleri üzerine çekti. Salondakileri ve izleyicileri selamlarken sözlerine doğrudan "selamün aleyküm" diyerek samimi bir giriş yapan başarılı oyuncunun bu anları salonda coşkuyla alkışlandı.

Festivalin ardından basın mensuplarının soru yağmuruna tuttuğu Feyyaz Şerifoğlu, yaptığı samimi sohbetin ardından salondan ayrıldı. Oyuncunun festival boyunca sergilediği doğal tavırlar geceye damga vurdu.

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