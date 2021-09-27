Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim elemanları alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvurular 27.09.2021 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen, profesör ve doçent kadroları için Üniversite Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacak.Posta ile yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

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