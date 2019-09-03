Recep Bozdağ kimdir? Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Recep Bozdağ mı oldu? 1992 yılından bu yana Yeni Asya Gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği ve Başyazarlığı görevlerini yürüten Kazım Güleçyüz görevden alındı. Güleçyüz’den boşalan Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna gazetenin yıllarca yazı işleri müdürü görevini yapan ve Kazım Güleçyüz tarafından kalemi kırılan Recep Bozdağ getirildi. Peki Recep Bozdağ kimdir?

1992 yılından bu yana Yeni Asya Gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği ve Başyazarlığı görevlerini yürüten Kazım Güleçyüz görevden alındı. Güleçyüz’den boşalan Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna gazetenin yıllarca yazı işleri müdürü görevini yapan ve Kazım Güleçyüz tarafından kalemi kırılan Recep Bozdağ getirildi. Peki Recep Bozdağ kimdir? Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Güleçyüz’e FETÖ konusunda yaptığı itirazlar nedeniyle yazı işleri müdürlüğünden alınarak kızak göreve çekilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.