Recep Bozdağ kimdir? Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Recep Bozdağ mı oldu?
1992 yılından bu yana Yeni Asya Gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği ve Başyazarlığı görevlerini yürüten Kazım Güleçyüz görevden alındı. Güleçyüz’den boşalan Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna gazetenin yıllarca yazı işleri müdürü görevini yapan ve Kazım Güleçyüz tarafından kalemi kırılan Recep Bozdağ getirildi. Peki Recep Bozdağ kimdir?03 Eylül 2019 Salı 08:21
1992 yılından bu yana Yeni Asya Gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği ve Başyazarlığı görevlerini yürüten Kazım Güleçyüz görevden alındı. Güleçyüz’den boşalan Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna gazetenin yıllarca yazı işleri müdürü görevini yapan ve Kazım Güleçyüz tarafından kalemi kırılan Recep Bozdağ getirildi. Peki Recep Bozdağ kimdir? Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Güleçyüz’e FETÖ konusunda yaptığı itirazlar nedeniyle yazı işleri müdürlüğünden alınarak kızak göreve çekilmişti.
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