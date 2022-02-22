Recep ayının 27. gecesi ne zaman? Miraç Kandili günü ve gecesi ne zaman 2022

Miraç kandili ne zaman, hangi gün 2022?

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesine denk gelmektedir. 2022 yılındaki Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar tarihinde denk gelmektedir. Daha doğrusu Miraç Kandili'nin günü 28 Şubat Pazartesiye denk gelirken, Miraç Kandilinin gecesi ise 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece olmaktadır.

Miraç kandili gecesi : 27 Şubat Pazar'ı 28 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece

Miraç kandili günü : 28 Şubat Pazartesi imsak vaktinden akşam namazına kadar olan süre

Dinimizde geceler önce geldiği için Miraç kandilinin gecesi de 27 Şubat akşam namazı ile başlayacaktır. Yani Miraç kandili 27 Şubat Pazar günü akşam namazından 28 Şubat Pazartesi imsak vaktine kadar olan süredir. Miraç kandilinin günü ise 28 Şubat imsak vaktinden 28 Şubat akşam namazına kadar olan vakittir.

Recep ayının 27. gecesi ne zaman?

Recep ayının 27. gecesi Miraç kandilidir. Recebin 27. gecesi haftaya 27 Şubat Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gecedir.

Recep ayının 27. günü ne zaman?

Recebin 27. günü ise 28 Şubat Pazartesiye denk geliyor.

Miraç kandili gecesi ne zaman?

Miraç Kandili'nin gecesi 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gecedir.

Miraç kandili günü ne zaman?

Miraç Kandili'nin günü ise 28 Şubat Pazartesi günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.

Miraç kandiline kaç gün var?

Bugün 17 Şubat. Miraç Kandili ise 27 Şubat'ta olacak. Haliyle kandile 10 gün kalmıştır. Şimdiden Miraç kandiliniz mübarek olsun...

2022 Kandil günleri ne zaman?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir: