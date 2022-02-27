Recep ayının 27. gecesi kılınacak namaz? Miraç gecesi yapılacak ibadetler

Üç aylara adımladığımız ilk ay olan Recep-i Şerif ayı mübarek bir aydır. Recep ayında iki tane mübarek kandil bulunmakta. Recep Ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili diğeri ise Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandilidir. Peki Miraç Kandili duası, namazı, ibadetleri neler? Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandilinde neler yapılır, hangi dualar okunur, kandil namazı nedir?

Mirac Kandili Namazı ve Receb Ayının 27. Günü namazı nasıl kılınır?

- Receb ayının yirmi yedinci gecesine rastlayan mübarek Miraç Gecesi’nde on iki rekât nafile namaz kılınması müstehab görülmüştür.

Şöyle kılınır: Niyet ettim Allah rızası için Mirac gecesi namazını kılmaya diye niyet edilir.

1. rekâtında Sübhaneke duası, Besmele ile Fatiha suresi, ardından bir sûre (mesela Kevser Suresi) okunur. Ruku ve secdeler yapılır.

2. rekatta ise Besmele ile Fatiha suresi ve ardından bir süre (mesela İhlas Suresi) okunur. Ruku ve secdeler yapılır, selam verilir. İkişer rekattan selam verilerek 12 rekat tamamlanır. Namazdan sonra ise;

100 defa “Sübhanallahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahu vallahü ekber”

100 defa istiğfar

100 defa da Salât ve Selâm okumalıdır.

Hasan Basri’den gelen rivâyete göre ise; “Receb ayının 27. gecesi olduğu zaman, Abdullah b. Abbas sabaha itikâf niyeti ile çıkardı. Öğle zamanına kadar da ikişer rekattan selam vererek namaz kılardı. Bu namazda her rekatta şu sureleri okurdu: Bir kere Fatiha sûresini, birer kere Muavvezeteyn (Felak ve Nas sûrelerini), üç kere Kadir sûresini, elli bir kere İhlas sûresini.

Bu namazını tamamladıktan sonra ikindi namazına kadar dua ederdi. Bu arada şunu söylerdi: Resûlullah Efendimiz (s.a.a.) de bu gününde böyle ederdi.” Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin, s.553).

Ehl-i beyt imamlarından İmam Muhammed Cevad (as), ise Bağdat’ta iken Receb ayının ortasına denk gelen günde ve yirmi yedinci gününde oruç tutmuştu. Aile efradını ve maiyetindekileri de oruç tutmaya teşvik ederdi.

Râvi, İmam Cevad’ın kıldığı namazı şöyle anlatmıştır: “Bize on iki rekât namaz kılmamızı emrederdi. Her rekâtta Fatiha sûresi ile birlikte bir sûre okurdu. İki rekatta bir selam verirdi. Namazı bitirince; dört Fatiha, dört İhlâs, dört de Felak ve Nas sûrelerini okurdu. Dört kere, ‘La ilahe illallahu vallahüekber, subhanallahu velhamdülillahi vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim’, dört kere ‘Allahu Allahu Rabbi la uşriku bihi şeyen’, dört kere de, ‘La uşriku bi Rabbi ahaden’ derdi.”

(Müstedrek-u A’vâim’l-Ulum, 23/222; Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Muhammed et-Takî, s. 69). Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hoca'ın kaleme aldıığı Recep-i Şerif Risalesi adlı kitapta Recep ayının 27. gecesine ilişkin şu ifadelere yer verilmekte: