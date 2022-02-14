Recep ayının 15. günü ne zaman? Recep ayı 15’i ne zaman, hangi gün?

İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve özel olarak kutlanan on bir ayın sultanı ramazanın müjdecisi üç ayların başlaması ve recep ayının gelmesiyle birlikte, mübarek Recep ayının 13. 14. ve 15. günlerinin ne zamana denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Recep ayının 15. günü ne zaman, hangi gün?

Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri ne zaman?

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 2 Şubat 2022 tarihinde başladı. Dolayısı ile 14 Şubat tarihinde recep ayının 13. günü idrak edilmekte. 15 Şubat Salı günü Recep ayının 14. günü olarak idrak edilecek. Peki recep ayının 15 günü hangi gün 2022?

Recep ayının 15. günü ne zaman, hangi gün?

Recep ayın 15. günü 16 Şubat Çarşamba gününe denk gelmekte.

Recep ayının 13. 14. ve 15. günlerinin fazileti nedir?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi.

Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı “tamamıyla” oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın “çoğu” olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların “Eyyâm-ı biyz” denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı. Ancak muhtemelen sıkıntıya ve hâlsizliğe sebep olabileceği için Zilhicce'nin dokuzuncu gününde Arafat'ta oruç tutmamıştı.

Enes b. Mâlik r.a.’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü s.a.v. bu ayların önemine şöyle dikkat çeker:

“Receb, Allah Tealâ’nın diğer aylar arasından seçtiği bir aydır. Her kim bu ayın hakkını verir, onu yüceltirse Allah Tealâ’nın emrini yüceltmiş olur. Her kim Allah Tealâ’nın bu emir ve buyruğunu yüceltirse Allah onu Naîm cennetine koyar ve ondan razı olur.

Her kim Şaban ayının hakkını verir ve onu yüceltirse benim buy­ruğumu yüceltmiş olur. Benim buyruğumu yücelten kimsenin ise kıyamette şefaatçisi ve yardımcısı olurum.

Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır. Her kim Ramazan’ın hakkını verir, hürmetsizlik etmez, gündüzlerini oruçla geçirip gecelerini ibadetle ihya eder de haramlardan korunursa, Ramazan ayından çıktığında günahlarından temizlenmiş olur.” (Beyhakî, Şuabü’l-İmân nr. 3813)

Recep ayının 15. gecesi kılınan namaz nedir, nasıl kılınır?

1-) Receb'in on beşinci gecesi 1 Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine 1000 kere istiğfarda bulunmak, teşvik edilen amellerdendir.

2-) Muhammed ibni Hatîriddin Hazretleri'nin nakline göre : "Receb'in 15. gecesi 5 selamla 10 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra 30 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Suresi okunur. Namaz bitince 100 kere 'Estağfirullah' denilerek Allah-u Te'âlâ'dan mağfiret talep edilir."

3-) Receb'in yarı gecesi yani 15. gecesi 1 Fatiha ve 3 İhlas Suresi ile (2 rekatta bir selam vererek) 10 rekat namaz kılınır . Selam verip namazı bitirince 100 defa:

'Sübhanellahi vebihamdihi, Sübhanellahilazim'

"Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim. O büyük Allah'ı tesbih ederim." diye zikredilir.