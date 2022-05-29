Real Madrid'in yıldızını çıldırttılar!

Real Madrid formasıyla 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Alman yıldız Toni Kroos karşılaşma sonrasında verdiği muhabirin sorusuna sinirlenerek röportajı terk etti.

Ajansspor'un haberine göre; Real Madrid, Stade de France'ta oynanan final maçında Liverpool'u 1-0 yenerek bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü olurken, karşılaşma sonrasında Toni Kroos çok konuşulan bir olaya imza attı.

5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı

2014 yılından bu yana Real Madrid'in formasını giyen 32 yaşındaki Alman orta saha Liverpool ile oynanan final maçına ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Başarılı futboluyla İspanyol ekibine kupayı getiren isimlerden biri olan Kroos kariyerinin 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Bayern ile bir kez şampiyon olan Toni Kroos Real ile 4. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.

Röportajı terk etti

Karşılaşma sonrasında saha içinde ülkesinin devlet televizyonu ZDF'ye röportaj veren 32 yaşındaki futbolcu muhabirin sorularına sinirlenerek röportajı yarıda kesti.

"90 dakikan vardı ama bu iki b..ktan soruyu buldun"

Alman yıldız, ZDF muhabirinin röportaj sırasında 2 kez farklı şekilde Real Madrid neden bu kadar zorlandı tarzı sorusuna sinirlendi. Röportajı yarıda kesen Toni Kroos muhabire, "Bana mantıklı sorular sormak için 90 dakikan vardı ama bu iki b..ktan soruyu buldunuz. İki olumsuz soru, hemen Alman olduğunuzu söyleyebilirsiniz." diyerek azarladı ve röportajı terk etti.