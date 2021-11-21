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Spor Real Madrid-Granada maçı kaç kaç? Real Madrid maç sonucu
Spor

Real Madrid-Granada maçı kaç kaç? Real Madrid maç sonucu

İspanya La Liga'nın 14.haftasında Real Madrid deplasmanda Granada'ya konuk oldu. Peki, Real Madrid maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-21 20:38:00 -
Real Madrid-Granada maçı kaç kaç? Real Madrid maç sonucu

İspanya La Liga’da 14.hafta heyecanı yaşanıyor. 14.hafta maçında Granada ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, Real Madrid maçı ne oldu?

Real Madrid-Granada maçı kaç kaç? Real Madrid maç sonucu

Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Granada’yı 4-1 mağlup etti. Real Madrid'in golleri 19. dakikada Asensio, 25. dakikada Nacho, 56.dakikada Junior ve 76.dakikada Mendy'den geldi. Ev sahibinin tek golünü 34.dakikada Suarez kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid puanını 27'ye yükseltti. Granada ise 11 puanda kaldı.

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