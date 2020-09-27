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Spor Real Madrid, deplasmanda Real Betis'i 3-2 yendi
Spor

Real Madrid, deplasmanda Real Betis'i 3-2 yendi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 00:18:41 -
Real Madrid, deplasmanda Real Betis'i 3-2 yendi

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Real Betis'i 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid'e 34. dakikada Aissa Mandi ve 37. dakikada William Carvalho ile karşılık veren Real Betis, ilk yarıyı 2-1 üstün kapattı.

İkinci yarının başında Emerson Ferreira da Rosa'nın kendi kalesine attığı golle skora tekrar eşitliği sağlayan Real Madrid, 67. dakikada Emerson'un kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artırdı. Real Madrid'in galibiyet golünü 81. dakikada penaltıdan Sergio Ramos kaydetti.

Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi son 16 rövanşında oynadığı Manchester City maçından dolayı La Liga'da sezonun ilk haftasındaki Getafe maçı ileri tarihe ertelenen Real Madrid, geçen hafta Real Sociedad deplasmanında berabere kaldıktan sonra Real Betis karşısında sezonun ilk galibiyetini elde etti.

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, 3. haftayı bir maç eksikle 4 puanla tamamladı. Real Betis ise 6 puanda kaldı.

Haftanın diğer maçında Getafe deplasmanda Alaves ile 0-0 berabere kaldı. Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal yedekte başlarken, 46. dakikada Jaime Mata'nın yerine oyuna girdi.

Haftanın diğer maçlarında Valencia ile Huesca 1-1 berabere kalırken, Real Sociedad deplasmanda Elche'yi 3-0 mağlup etti.



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