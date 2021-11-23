Rayo Valleceno, Mallorca'yı farklı yendi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında, Rayo Vallecano sahasında oynadığı maçta Real Mallorca'yı 3-1'lik skorla yendi.
La Liga'nın 14. haftasının kapanış mücadelesinde Rayo Vallecano ile Mallorca karşı karşıya geldi.
Estadio de Vallecas stadında oynanan mücadeleyi Vallecano, 3-1 kazandı.
Rayo Vallecano'nun gollerini, 16. dakikada Guardiola, 20. dakikada Garcia ve 63. dakikada Trejo penaltıdan kaydetti. Mallorca'nın golünü ise 89. dakikada Prats attı.
Bu sonucun ardından Real Vallecano puanını 23'e yükseltirken, Mallorca 15 puanda kaldı.