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Ravza Kavakçı kararın ardından konuştu: Hesap veriyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada, 18 sanığın tamamının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, 'Bu karar bize gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyeti hukuku, adaleti işliyor ve adalet önünde darbeciler tek tek hesap veriyorlar' dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 19:23
Ravza Kavakçı kararın ardından konuştu: Hesap veriyorlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada kararların açıklanmasının ardından duruşmayı takip eden bazı milletvekilleri, gazetecilere açıklamada bulundu.

"BU SONUÇ ADALET AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Adliye binası önünde konuşan Ravza Kavakcı, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini belirterek, bu sonucun adalet açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

"ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN, DARBE GİRİŞİMİNİN BAŞARISIZ OLMASINDA ÇOK BÜYÜK BİR KATKISI VAR"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, milletin hayat hakkını sürdürebilmesi için 251 vatandaşın gözünü kırpmadan şehit olduğunu ifade eden Kavakçı, "O kahramanlarımızdan biri de Ömer Halisdemir şehidimizdi. Darbeci Semih Terzi'yi öldürmek suretiyle Özel Kuvvetler Komutanlığının ele geçirilmesine engel oldu. Darbe girişiminin başarısız olmasında çok büyük bir katkısı var." diye konuştu.

"DARBECİLER TEK TEK HESAP VERİYOR"

Kavakcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu karar bize gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyetinde o hain darbe girişiminden sonra çok zor anlar yaşamış olmamıza rağmen milletimizin kahramanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti, 251 şehidimizin hayat haklarından vazgeçmesi, 2 bin 194 gazimizin cesaretiyle ve milyonlarca isimsiz kahramanımızın sayesinde bertaraf edilen darbe girişiminden sonra Türkiye Cumhuriyeti hukuku, adaleti işliyor ve adalet önünde darbeciler tek tek hesap veriyorlar."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 19:23
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  6. SİYASET Haberleri

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  • Feryal Feryal 51 dk önce
    Baban bugün neler yazmış ondan bahset özlediniz mi fetönüzu
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