Rasim Ozan Kütahyalı'nın Galatasaray-Fenerbahçe maçı tahmini olay
Beyaz Tv spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray-Fenerbahçe maçına dair flaş bir tahminde bulundu.
Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, yine çok konuşulacak sözlere imza attı. Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı ile ilgili skor veren Kütahyalı sosyal medyada gündem oldu.
Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı yine gündemi sallayacak sözler kullandı. Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile ilgili konuşan Kütahyalı sosyal medyada gündem oldu.
Kadroyu yazdı
Galatasaray'ın derbiye çıkması gereken kadroyu paylaşan Kütahyalı tam 8 hücumcu oyuna sürdü. Marcao,Nelsson ve Muslera'nın defans için yeterli olduğunu söyleyen Kütahyalı tarihi fark atacaklarını ifade etti.
Skor tahmini olay
Derbi için skor tahmininde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, maçın 7-0 biteceğini öne sürdü. Maçta fark beklediğini söyleyen Kütahyalı, "Marcao,Nelsson ve Muslera defansı tutar. Geriye kalan herkes hücum etsin. Maçın skorunu söylüyorum 7-0 bitecek. 6-0'ın intikamını alın." dedi. Bu olay stüdyoda herkesi kahkahaya boğdu. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan bu olay gündem oldu.