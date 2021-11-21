  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbi tahmini: Göreceksiniz bu akşam
Spor

Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbi tahmini: Göreceksiniz bu akşam

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Benim içime öyle doğuyor, Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 17:29:00 -
Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbi tahmini: Göreceksiniz bu akşam

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Benim içime öyle doğuyor, Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek" ifadelerini kullandı.

Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim ne derse desin... Benim içime öyle doğuyor... Bunu geçen hafta söyledim, yine söylüyorum... Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek. Kasım 2002’deki 6-0’ın intikamı yine bir Kasım ayında, 19 sene sonra alınacak... Göreceksiniz bu akşam... Galatasaray 7 Fenerbahçe 0" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kritik pazarlık başlıyor! İşte asgari ücret için beklenen zam oranı
Ekonomi

Kritik pazarlık başlıyor! İşte asgari ücret için beklenen zam oranı

Milyonları ilgilendiren asgari ücretteki zam oranı için kritik pazarlık, aralık ayındaki ilk toplantıyla başlayacak. Peki asgari ücretteki b..
Bakanlıktan gelen cevapla canlı yayında rezil oldular!
Gündem

Bakanlıktan gelen cevapla canlı yayında rezil oldular!

Habertürk TV canlı yayınında Ulaştırma Bakanlığı'nı yalan verilerle hedef alan Prof. Dr. Uğur Emek ile Fatih Altaylı, Karayolları Genel Müdü..
Gündemi salladı! Babacan'dan itiraf gibi sözler
Siyaset

Gündemi salladı! Babacan'dan itiraf gibi sözler

Türkiye'nin doğal gaz keşfini hazmedemeyen DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın itiraf niteliğindeki sözleri sosyal medyayı salladı. AK Parti'n..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay