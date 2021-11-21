Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbi tahmini: Göreceksiniz bu akşam

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Benim içime öyle doğuyor, Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek" ifadelerini kullandı.

Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim ne derse desin... Benim içime öyle doğuyor... Bunu geçen hafta söyledim, yine söylüyorum... Galatasaray bugün Fenerbahçe’yi 7-0 mağlup edecek. Kasım 2002’deki 6-0’ın intikamı yine bir Kasım ayında, 19 sene sonra alınacak... Göreceksiniz bu akşam... Galatasaray 7 Fenerbahçe 0" ifadesini kullandı.