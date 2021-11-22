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Spor Rasim Ozan Kütahyalı: Benim gördüklerim hakikat olamaz
Spor

Rasim Ozan Kütahyalı: Benim gördüklerim hakikat olamaz

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların ilk golü bulmasının ardından 7 geliyor diye paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, 90+4. dakikada Fenerbahçe gol atınca inanmak istemedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 01:09:00 -
Rasim Ozan Kütahyalı: Benim gördüklerim hakikat olamaz

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin geriye düşmesine rağmen kazanmasını bildiği karşılaşmanın ardından Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu.

"Benim gördüklerim hakikat olamaz"

Galatasaray'ın golü bulmasının ardından "Söyledim size 7 geliyor 7" şeklinde bir paylaşım yapan Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada galibiyet golünü atmasıyla adeta yıkıldı. Kütahyalı bir yeni paylaşım daha yaparak, "Olamaz, olamaz. Benim gördüklerim hakikat olamaz. Lütfen beni çimdikleyin. 10 kişi kalmış bu Fenerbahçe, bizi hem de Aslantepe'de mağlup ediyor olamaz, delirmek üzereyim" ifadelerini kullandı.

"Hala da leyla gibiyim"

Trabzonspor'un şampiyon olacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı, "Bu mağlubiyet beni şok etti. Elbette Halil Umut Meler'e dair sözüm de var. Ancak kendime gelebildim. Hala da leyla gibiyim. Bugünkü maçla artık her şey netleşti, 2022 senesinin şampiyonu kesinlikle Trabzonspor'dur. Şimdiden Trabzon halkını ve Trabzonspor camiasını tebrik ederim" dedi.

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