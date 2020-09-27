Ramos Real Madrid'i uçurdu
La Liga'da Real Madrid, devreye 2-1 geride girdiği Real Betis maçını 3-2 kazanmayı başardı.
Real Madrid La Liga'nın 3. haftasında Real Betis ile karşılaştı. Real Betis'in evinde Benito Villamarin Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid geriden gelerek 3-2 galip geldi.
Real Madrid'in gollerini 14. dakikada Valverde, 48. dakikada kendi kalesine Emerson ve 82. dakikada penaltıdan kaptan Sergio Ramos kaydetti. Real Betis'in gollerini ise 35. dakikada Mandi ve 37. dakikada Carvalho attı.
İspanya Ligi'nde ilk maçında Sociedad ile 0-0 berabere kalan Real Madrid puanını 4 yaparken, 2 maçını kazanan Real Betis 6 puanla Real Madrid'in önünde yer aldı.
La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid evinde Valladolid ile karşılaşacak.