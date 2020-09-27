  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ramos Real Madrid'i uçurdu
Spor

Ramos Real Madrid'i uçurdu

La Liga'da Real Madrid, devreye 2-1 geride girdiği Real Betis maçını 3-2 kazanmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 01:15:00 -
Ramos Real Madrid'i uçurdu

Real Madrid La Liga'nın 3. haftasında Real Betis ile karşılaştı. Real Betis'in evinde Benito Villamarin Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid geriden gelerek 3-2 galip geldi.

Real Madrid'in gollerini 14. dakikada Valverde, 48. dakikada kendi kalesine Emerson ve 82. dakikada penaltıdan kaptan Sergio Ramos kaydetti. Real Betis'in gollerini ise 35. dakikada Mandi ve 37. dakikada Carvalho attı.

İspanya Ligi'nde ilk maçında Sociedad ile 0-0 berabere kalan Real Madrid puanını 4 yaparken, 2 maçını kazanan Real Betis 6 puanla Real Madrid'in önünde yer aldı.

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid evinde Valladolid ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi
Dünya

Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi

İspanya'da doktorlar, dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüsün yeni kesin belirtisini tespit etti.

Filistin'in ardından Katar'dan çok önemli Arap Birliği kararı
Dünya

Filistin'in ardından Katar'dan çok önemli Arap Birliği kararı

Filistin'in Arap Birliği başkanlığından çekilmesinin ardından, başkanlık görevi Katar'a geçti. Katar, Arap Birliği'ne başkanlığını reddetti...
Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz
Gündem

Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemediklerini açıkladı.
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı