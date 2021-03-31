Korona aşı uygulaması sürüyor. Aşı için randevu almak isteyenler ramazan ayına oruçluyken aşı olup olamayacaklarını araştırıyor. Peki, aşıdan önce oruç için niyet edilir mi?

Ramazanda korona aşısı olacağım aşı olacağım gün oruca niyet etmeli miyim?

Aşılama çalışmaları hafta sonları da dahil olmak üzere sürüyor. 13 Nisan’da ramazan başlayacak. Bu sebeple pek çok kişi ramazanda oruçluyken aşı yaptırmanın doğru olup olmadığını araştırıyor. Diyanet İşleri’nin oruç ve aşıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.