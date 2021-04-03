Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ramazan ayı için ek tedbirler alındı. 81 ilde ramazan ayı boyunca cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Türkiye genelinde ramazan boyunca yeme-içme işletmeleri yalnızca paket servis hizmeti verecek. Ayrıca toplu iftar-sahur organizasyonları da yasaklandı. Milyonlarca kişi teravih namazlarının camide kılınıp kılınmayacağı konusunu araştırıyor. Peki, bu sene ramazanda camiler açık olur mu?

Ramazanda camilerde teravih kılınacak mı? Bu sene teravih kılınacak mı?

Milyonlarca kişinin beklediği cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, “Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı” açıklamasında bulundu.