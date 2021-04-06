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İSLAM Ramazanda camiler kapalı mı olacak? Teravih camilerde kılınmayacak mı?
İSLAM

Ramazanda camiler kapalı mı olacak? Teravih camilerde kılınmayacak mı?

Ramazan ayında teravih camide mi kılınacak? Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları sonrası vatandaşlar ramazan ayında camilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan açıklama geldi. Peki, teravih kılınacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 16:32:00 -
Ramazanda camiler kapalı mı olacak? Teravih camilerde kılınmayacak mı?

Koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayıları oldukça arttı. Uzmanlar mutant virüs kaynaklı olarak vakalarda artış gözlenebileceğini belirtiyor. Ramazan ayına da kısa bir süre kaldığı için vatandaşlar teravihin camilerde kılınıp kılınmayacağını araştırıyor. Ramazanda camiler kapalı mı?

Ramazanda camiler kapalı mı olacak? Teravih camilerde kılınmayacak mı?

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de salgın sebebiyle teravih namazı camilerde değil evlerde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli" dedi.

Erbaş, İslam'a göre insan sağlığının öncelikli olduğunu belitti ve “İnsan, sağlığından olacaksa bazen haram bir şey ile kendisini o ölümden kurtarmaya ve sağlığını korumaya yönelik fetvalar verilmiştir. Dolayısıyla bizim bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak tek bir kişinin sağlığını tehlikeye atmak büyük bir vebaldir. Ramazana özel bir ibadet olan teravih namazını cemaatle evlerimizde kılalım, cemaatle kılamıyorsak ferdi olarak kılalım. Yani çocuklarımızla birlikte cemaat yaparak evlerimizde kılarsak bu gerçekten bizim için çok iyi olacak. Böylece bu salgın şartlarında evlerimizde çok güzel bir ibadet ortamı da oluşturmuş oluruz.​​​​​​​ İnşallah hep beraber evlerimizde ailemiz ve çocuklarımızla bu güzel ibadeti yerine getirerek camilerimizde teravih namazında buluşamamanın hüznünü bir nebze de olsa gidermeye çalışırız. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle derhal paylaşırız” ifadelerini kullandı.

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