SON DAKİKA
Gündem Ramazan yaklaştı Cumhuriyet Gazetesinin laik atakları depreşti
Gündem

Ramazan yaklaştı Cumhuriyet Gazetesinin laik atakları depreşti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Ramazan yaklaştı Cumhuriyet Gazetesinin laik atakları depreşti

Yaz Kur’an kurslarına “Orta Çağ karanlığı” diyen, İslam’ın özünün anlatıldığı seçmeli din derslerine karşı çıkan CHP ve güdümündeki zihniyet, bir kez daha ÇEDES projesi üzerinden mukaddesat düşmanlığına soyundu.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Kökünde İslam düşmanlığı yatan azgın azınlık, marjinal sol oluşumlar ve fondaş gazeteler dindar bir neslin yetişmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz Kur’an kurslarına “Orta Çağ karanlığı” diyen, İslam’ın özünün anlatıldığı seçmeli din derslerine karşı çıkan CHP ve avenesi, şimdi de Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi üzerinden mukaddesat düşmanlığına soyundu.

ÇEDES KADAR BAŞINIZA TAŞ DÜŞSÜN

 

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet arasında imzalanan protokolün laikliğe aykırı olduğu öne süren ve “imamlar, vaizler okula doldu” diyerek algı yürüten fondaş gazeteler öğrencilerin camilere gitmesinden rahatsız oldu. İBB kreşlerindeki tacizi görmezden gelen ve LGBT propagandasına sessiz kalan Cumhuriyet gazetesi, bugünkü nüshasında manşetten duyurduğu haberle İstanbul Valiliğinin Kur’an Kursu ve kreş projesini hedef alırken ÇEDES uygulaması kapsamında camilerle eşleştirilen okullar üzerinden mukaddesat düşmanlığına soyundu. Maarif Modeli eğitim sistemi başta olmak üzere AK Parti iktidarında eğitim alanında yapılan yenilikleri ve bilimsel çalışmaları görmezden gelen Cumhuriyet gazetesi ‘AKP’den bilime dayalı pedagojik eğitim yerine yeni hedef’ üst başlıklı haberinde ‘Diyanet nesli projesi kreşe indi’ diyerek İstanbul Valiliğinin açacağı kreş ve Kur’an kurslarını hedef aldı.

 

İBB’NİN SEKÜLER KREŞİNİ SAVUNDU

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda çikolata kutularında gelen rüşvet paralarıyla sipariş haberler yazdığı gerekçesiyle yöneticileri davalık olan ve Ekrem yönetiminde İBB’den bir süre beslenen Cumhuriyet, “Okul öncesi eğitimde din ve değerler kavramını bir arada ele almak mümkün değildir. Diyanetin 4-6 yaş Kur’an kurslarının çocuğun gelişimine uygun olmadığı ortada diyerek” Kur’an kursu düşmanlığını sürdürdü. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz ise, şunları dile getirdi:

PANİKLERİNİN SEBEBİNİ BİLİYORUZ?

 

“Okul öncesi dahil bütün öğrencilerimizi, sapkınlıkları savunanlardan korumanın en önemli yolu eğitime önem vermektir. Okul öncesi yaş grubunun eğitimi son derece önemlidir. Araştırmalar eğitimde okul öncesine yapılan yatırımın çok daha etkili olduğunu göstermektedir. Son yıllarda Diyanet’in 4-6 yaş eğitimi ile ilgili başarılı çalışmaları birilerini rahatsız ettiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmaya Valiliklerin destek olması görevleri arasındadır. Belediyeler aracılığı ile açtıkları, denetimden kaçırmaya çalıştıkları ve suistimal haberleri ile gündemle gelen kreşleri unutturmak için olsa gerek valiliklere tepki veriyorlar. Bugün çocuklarımız sapkın akımlar, kontrolsüz sosyal medya ve türevlerinin saldırıları altındadır. Aileler çaresizdir. Tehlike neslin yok olması tehlikesidir. Bu yolda valilikler, Diyanet ve MEB’in denetiminde yapılan eğitim hamlelerini önemsiyor, gocunanları verenleri tanıyor, neden paniklediklerini de iyi biliyoruz.”

2
Yorumlar

resat,

tedavisi olmayan ,vesayet hastalığı,,, sahipleri,

Ömer

Katranı eritsende olmaz şeker ...
