  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz Barajlarda doluluk yükseldi: Yağışlar sevindirdi, tasarruf uyarısı geldi ‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı İletişim Başkanı Duran'dan net mesaj: Türkiye küresel krizlerde çözümün kilit aktörüdür Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı Rusya: İsrail, Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor Atina’dan “Müslüman Azınlık” ısrarı! Türklük yine yok sayıldı Depolar dipte: Avrupa’da zor kış uyarısı Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi
Aktüel Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen İsrail menşeli ürünler olduğu belirlendi. GDO'lu ve hibrit tohumlarla üretilen bu hurmalardan elde edilen gelirin, Gazze ve Filistin işgalinde finansman olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen İsrail menşeli ürünler olduğu belirlendi. GDO'lu ve hibrit tohumlarla üretilen bu hurmalardan elde edilen gelirin, Gazze ve Filistin işgalinde finansman olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Ramazan alışverişi hız kazanırken, hurma tezgahlarındaki "etiket oyunları" yeniden gündeme geldi. Özellikle boykot hassasiyeti taşıyan vatandaşların, "Kudüs" ismine aldanarak İsrail ekonomisine katkı sağlama riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

 

"Kudüs Hurması" Adı Altında İsrail Malı

Türkiye'de hurma piyasası Ürdün, Suudi Arabistan, İran ve Tunus gibi ülkelerden yapılan ithalatla şekilleniyor. Ancak İsrail'den ithal edilen hurmaların pazarlama stratejisi tüketicileri yanıltabiliyor.

İsrail menşeli hurmalar, dini hassasiyetleri kullanmak amacıyla genellikle "Kudüs Hurması" etiketiyle raflarda yer alıyor. Piyasada "Medcul" (Madjoul) cinsi olarak bilinen iri hurmaların pazarının yarısına yakını İsrail'in kontrolünde. Uzmanlar, Medine'de yetişen "Medine Medcul"ü ile İsrail menşeli olanların karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor.

İsrail hurmaları, kullanılan hibrit tohumlar ve GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) teknolojisi nedeniyle daha iri, parlak ve gösterişli olurken; doğal Medine hurmalarının daha küçük yapıda olduğu biliniyor.

 

Gasp Edilen Bahçelerin Mahsulü

Raporlara göre İsrail'in yıllık hurma ihracatı yaklaşık 340 milyon dolar seviyesinde. Bu devasa gelirin kaynağı ise işgal altındaki topraklar. İhraç edilen hurmaların büyük bir kısmı, Batı Şeria'da Filistinlilerden zorla gasp edilen araziler üzerine kurulan yasa dışı yerleşimlerdeki bahçelerde yetiştiriliyor.

Filistin'deki insan hakları ihlalleri ve katliamlar nedeniyle İsrail hurmaları, küresel boykot listelerinin en üst sıralarında yer alıyor.

 

Marka Marka "İsrail" Listesi

Bilinçli tüketicilerin alışveriş yaparken ambalaj arkasındaki "Menşei: İsrail" (Product of Israel) ibaresini kontrol etmesi hayati önem taşıyor. Açık satılan ürünlerde ise satıcıya ürünün künyesinin sorulması gerekiyor.

Piyasada bilinen başlıca İsrail hurma markaları ve alt üreticileri şunlar:

Hadiklaim

King Solomon

MyJool

Mehadrin

Galilee Export

Carmel Agrexco

AgriFood

Star Dates

Jordan River Dates

 

GDO ve Sağlık Riski

İsrail menşeli hurmalar sadece siyasi ve etik sebeplerle değil, sağlık açısından da tartışma konusu. Hibrit tohumlarla ve endüstriyel tarım yöntemleriyle üretilen bu hurmaların iriliği "kalite" algısı oluştursa da, uzmanlar genetiğiyle oynanmış gıdaların uzun vadeli etkilerine karşı uyarıyor. Doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilen Hicaz veya Kuzey Afrika hurmalarının tercih edilmesi öneriliyor.

Ramazan ayı, sadece aç kalmak değil, ne yediğimizi ve o lokmanın nereden geldiğini sorgulamaktır. İftar sofralarımıza koyduğumuz hurmanın, gasp edilmiş bir bahçeden gelip gelmediğini kontrol etmek, sadece bir tüketici hakkı değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur.

Hatay'da yardımseverlerce hazırlanan hijyen kolileri Gazze yolunda
Hatay'da yardımseverlerce hazırlanan hijyen kolileri Gazze yolunda

Aktüel

Hatay'da yardımseverlerce hazırlanan hijyen kolileri Gazze yolunda

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 49'a yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 49'a yükseldi

Yerel

Gazze'de şehit sayısı 72 bin 49'a yükseldi

Guardiola'dan, Gazze'deki ampute futbol takımına anlamlı destek
Guardiola'dan, Gazze'deki ampute futbol takımına anlamlı destek

Spor

Guardiola'dan, Gazze'deki ampute futbol takımına anlamlı destek

Suudi Arabistan'dan kritik Gazze ve Suriye çıkışı: "Ateşkes sıçrama tahtası olmalı!"
Suudi Arabistan'dan kritik Gazze ve Suriye çıkışı: "Ateşkes sıçrama tahtası olmalı!"

Dünya

Suudi Arabistan'dan kritik Gazze ve Suriye çıkışı: "Ateşkes sıçrama tahtası olmalı!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23