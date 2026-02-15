Fenerbahçe'nin tartışmalı golüne Trabzonspor'dan isyan!

Haftanın sonucu en merak edilen mücadelesinde Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu gol öncesi Trabzonspor, asisti yapan İsmail Yüksek'in topu elle kontrol ettiğini söyleyerek itirazda bulundu.

Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe maçında Talisca’nın golü itirazlara neden oldu.

TRABZONSPOR’DAN ELLE OYNAMA İTİRAZI

Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcular, Talisca’nın golüne asist yapan İsmail Yüksek’in topu elle kontrol ettiğini savundu. Papara Park’ı dolduran Trabzonsporlu taraftarlar da pozisyonu protesto etti.

HALİL UMUT MELER ORTA NOKTAYI İŞARET ETTİ

Ancak VAR hakemi Ömer Faruk Turtay ile konuşan Halil Umut Meler, pozisyonun temiz olduğunu belirterek orta noktayı işaret etti.