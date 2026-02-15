  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı Rusya: İsrail, Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor Atina’dan “Müslüman Azınlık” ısrarı! Türklük yine yok sayıldı Depolar dipte: Avrupa’da zor kış uyarısı Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi Püf noktaları açıklandı: Araç kiralarken tokada gelmeyin İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! “Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız” Sınırları olmayan dünya aptalca: Rubio küreselleşmeyi ve göçü hedef aldı Teklif güzel de belediyelerinizde önce maaşları bir ödeyin! CHP yine bol keseden para dağıttı Bakanı Kacır:Teknoloji ihracatımız geçtiğimiz yıl 112 milyar dolara erişti Dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz
Spor Fenerbahçe'nin tartışmalı golüne Trabzonspor'dan isyan!
Spor

Fenerbahçe'nin tartışmalı golüne Trabzonspor'dan isyan!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin tartışmalı golüne Trabzonspor'dan isyan!

Haftanın sonucu en merak edilen mücadelesinde Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu gol öncesi Trabzonspor, asisti yapan İsmail Yüksek'in topu elle kontrol ettiğini söyleyerek itirazda bulundu.

Haftanın sonucu en merak edilen mücadelesinde Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu gol öncesi Trabzonspor, asisti yapan İsmail Yüksek'in topu elle kontrol ettiğini söyleyerek itirazda bulundu.

Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe maçında Talisca’nın golü itirazlara neden oldu.

 

TRABZONSPOR’DAN ELLE OYNAMA İTİRAZI

Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcular, Talisca’nın golüne asist yapan İsmail Yüksek’in topu elle kontrol ettiğini savundu. Papara Park’ı dolduran Trabzonsporlu taraftarlar da pozisyonu protesto etti.

 

HALİL UMUT MELER ORTA NOKTAYI İŞARET ETTİ

Ancak VAR hakemi Ömer Faruk Turtay ile konuşan Halil Umut Meler, pozisyonun temiz olduğunu belirterek orta noktayı işaret etti.

Felipe Melo’dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı: Asla kabul etmezdim
Felipe Melo’dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı: Asla kabul etmezdim

Spor

Felipe Melo’dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı: Asla kabul etmezdim

U19 derbisinde gol yağmuru! Rakibini 4-3 yendi
U19 derbisinde gol yağmuru! Rakibini 4-3 yendi

Spor

U19 derbisinde gol yağmuru! Rakibini 4-3 yendi

Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü

Spor

Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23