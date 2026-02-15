Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak
Saçların beyazlamasını engellemek için bu şifa kaynağını kullanmanız mümkün.
Saç beyazlığının en büyük nedenlerinden biri de stres. Saç uzmanlarına göre iki balık var ki oksidatif stresle savaşıyor. Aynı zamanda B12 eksiliğini de tamamlayan bu iki balığı sizler için araştırdık...
Son yıllarda artış gösteren erken yaşta saç beyazlaması sorununa karşı beslenme temelli yeni bir yaklaşım geliştirildi.
Yapılan klinik araştırmalar, özellikle somon ve uskumru tüketiminin saç tellerine doğal rengini veren melanin pigmentini korumada hayati bir rol oynadığını ortaya koydu.
Somon, içeriğindeki yüksek selenyum ve D vitamini sayesinde saç derisindeki hücre yenilenmesini desteklerken; uskumru, barındırdığı yoğun Omega-3 yağ asitleri ile saç köklerinin yaşlanma hızını yavaşlattığı belirlendi.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan dünyaca ünlü uzmanlar, diyalogları beslenme ve genetik çerçevesinde ele aldı.
Dr. Antonella Tosti (Miami Üniversitesi Dermatoloji Profesörü):
"Saç folikülleri, besin eksikliğine karşı son derece duyarlıdır. Somon gibi yağlı balıklarda bulunan B12 vitamini eksikliği, saçın vaktinden önce beyazlamasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu besinlerin düzenli tüketimi, melanosit hücrelerinin ömrünü uzattığı gözlemlendi."
"Uskumru, saç sağlığı için gerekli olan protein ve minerallerin mükemmel bir kombinasyonunu sunar. Özellikle uskumrudaki antioksidan kapasitesi, saç köklerinde biriken ve beyazlamaya neden olan hidrojen peroksit miktarını azalttığı tespit edildi."
İngiltere'de yürütülen bir saha çalışmasında, haftada en az iki kez yağlı balık tüketen bireylerin, tüketmeyenlere oranla 0 daha az pigment kaybı yaşadığı kaydedildi.
Araştırmacılar, balıktaki omega asitlerinin saç tellerini sadece parlatmakla kalmayıp, genetik yatkınlığı olan bireylerde bile beyazlama sürecini erteleyebildiğini ifade etti.
Somon, içeriğindeki yüksek selenyum ve D vitamini sayesinde saç derisindeki hücre yenilenmesini desteklerken; uskumru, barındırdığı yoğun Omega-3 yağ asitleri ve B12 vitamini ile saç köklerinin biyolojik yaşlanma hızını yavaşlattığı belirlendi. İngiltere'deki Institute of Trichologists tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir saha çalışmasında, haftada en az iki kez somon veya uskumru tüketen bireylerin, bu besinleri almayanlara oranla 0 daha az pigment kaybı yaşadığı kaydedildi.
Araştırmacılar, bu balıklarda bulunan doğal yağların saç tellerini sadece yapısal olarak güçlendirmediğini, aynı zamanda genetik yatkınlığı olan bireylerde bile beyazlama sürecini biyokimyasal düzeyde erteleyebildiğini ifade etti. Somonun içinde bulunan ve pembe rengini veren astaksantin maddesinin, saç köklerindeki yaşlanma karşıtı en güçlü antioksidanlardan biri olduğu tıp literatürüne geçti. Uzmanlar, dondurulmuş veya konserve yerine taze tüketimin, bu minerallerin vücut tarafından emilimini maksimize ettiğini vurguladı.
