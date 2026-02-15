  • İSTANBUL
Kadın - Aile
15
Yeniakit Publisher
Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Saçların beyazlamasını engellemek için bu şifa kaynağını kullanmanız mümkün.

#1
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Saç beyazlığının en büyük nedenlerinden biri de stres. Saç uzmanlarına göre iki balık var ki oksidatif stresle savaşıyor. Aynı zamanda B12 eksiliğini de tamamlayan bu iki balığı sizler için araştırdık...

#2
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Son yıllarda artış gösteren erken yaşta saç beyazlaması sorununa karşı beslenme temelli yeni bir yaklaşım geliştirildi.

#3
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Yapılan klinik araştırmalar, özellikle somon ve uskumru tüketiminin saç tellerine doğal rengini veren melanin pigmentini korumada hayati bir rol oynadığını ortaya koydu.

#4
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Deniz biyologları ve trikoloji uzmanları, saç beyazlamasının temel nedenlerinden biri olan oksidatif stresle mücadelede bu iki balığın eşsiz birer kaynak olduğunu bildirdi.

#5
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Somon, içeriğindeki yüksek selenyum ve D vitamini sayesinde saç derisindeki hücre yenilenmesini desteklerken; uskumru, barındırdığı yoğun Omega-3 yağ asitleri ile saç köklerinin yaşlanma hızını yavaşlattığı belirlendi.

#6
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan dünyaca ünlü uzmanlar, diyalogları beslenme ve genetik çerçevesinde ele aldı.

#7
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Dr. Antonella Tosti (Miami Üniversitesi Dermatoloji Profesörü):

#8
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

"Saç folikülleri, besin eksikliğine karşı son derece duyarlıdır. Somon gibi yağlı balıklarda bulunan B12 vitamini eksikliği, saçın vaktinden önce beyazlamasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu besinlerin düzenli tüketimi, melanosit hücrelerinin ömrünü uzattığı gözlemlendi."

#9
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

"Uskumru, saç sağlığı için gerekli olan protein ve minerallerin mükemmel bir kombinasyonunu sunar. Özellikle uskumrudaki antioksidan kapasitesi, saç köklerinde biriken ve beyazlamaya neden olan hidrojen peroksit miktarını azalttığı tespit edildi."

#10
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

İngiltere'de yürütülen bir saha çalışmasında, haftada en az iki kez yağlı balık tüketen bireylerin, tüketmeyenlere oranla 0 daha az pigment kaybı yaşadığı kaydedildi.

#11
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Araştırmacılar, balıktaki omega asitlerinin saç tellerini sadece parlatmakla kalmayıp, genetik yatkınlığı olan bireylerde bile beyazlama sürecini erteleyebildiğini ifade etti.

#12
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Deniz biyologları ve trikoloji uzmanları, saç beyazlamasının temel nedenlerinden biri olan "oksidatif stres" ile mücadelede bu iki balığın eşsiz birer kaynak olduğunu bildirdi.

#13
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Somon, içeriğindeki yüksek selenyum ve D vitamini sayesinde saç derisindeki hücre yenilenmesini desteklerken; uskumru, barındırdığı yoğun Omega-3 yağ asitleri ve B12 vitamini ile saç köklerinin biyolojik yaşlanma hızını yavaşlattığı belirlendi. İngiltere'deki Institute of Trichologists tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir saha çalışmasında, haftada en az iki kez somon veya uskumru tüketen bireylerin, bu besinleri almayanlara oranla 0 daha az pigment kaybı yaşadığı kaydedildi.

#14
Foto - Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Araştırmacılar, bu balıklarda bulunan doğal yağların saç tellerini sadece yapısal olarak güçlendirmediğini, aynı zamanda genetik yatkınlığı olan bireylerde bile beyazlama sürecini biyokimyasal düzeyde erteleyebildiğini ifade etti. Somonun içinde bulunan ve pembe rengini veren astaksantin maddesinin, saç köklerindeki yaşlanma karşıtı en güçlü antioksidanlardan biri olduğu tıp literatürüne geçti. Uzmanlar, dondurulmuş veya konserve yerine taze tüketimin, bu minerallerin vücut tarafından emilimini maksimize ettiğini vurguladı.

