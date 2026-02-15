Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak

Araştırmacılar, bu balıklarda bulunan doğal yağların saç tellerini sadece yapısal olarak güçlendirmediğini, aynı zamanda genetik yatkınlığı olan bireylerde bile beyazlama sürecini biyokimyasal düzeyde erteleyebildiğini ifade etti. Somonun içinde bulunan ve pembe rengini veren astaksantin maddesinin, saç köklerindeki yaşlanma karşıtı en güçlü antioksidanlardan biri olduğu tıp literatürüne geçti. Uzmanlar, dondurulmuş veya konserve yerine taze tüketimin, bu minerallerin vücut tarafından emilimini maksimize ettiğini vurguladı.