  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü şeften midye baklava tarifi: Dışı çıtır içi irmik! İftara nefis şerbetli tatlı Bilal Erdoğan'ın anlattığı 1980'li yılların sonundaki Mustafa Şentop anısı izleyenleri duygulandırdı! Milyonları ilgilendiren doğal gaz kararı: 3 aydan 6 aya çıkarıldı! Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler Çağrı Bey sondaj gemisi hazır! Somali’de petrol arayacak Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak Ali Koç'un sistemi mi? Saran'ın yıldızları mı? Benfica'yı kim devirirdi peki o zaman? Yok artık! Galatasaray'ın rakibi hakeme saldırdı! Dövmek istediler Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!

Apple, yeni nesil cihazlarına yer açmak için mevcut ürün portföyünde bulunan 4 ürünü kaldırma kararı aldı.

#1
Foto - Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!

Teknoloji dünyası kaynaklarına göre Apple, şubat ve mart aylarında tanıtılması beklenen yeni ürünlerin duyurusundan önce bazı eski cihazları satıştan kaldıracak.

#2
Foto - Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!

4 ÜRÜNÜN FİŞİNİ ÇEKİYOR Bu kapsamda üretimi ve resmi satışları durdurulacağı belirtilen modeller şöyle sıralanıyor:

#3
Foto - Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!

İPHONE 16E Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisindeki mevcut modeli iPhone 16e, yerini iPhone 17e'ye bırakacak. Yeni modelin daha güçlü donanım ve geliştirilmiş özelliklerle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

#4
Foto - Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!

M3 İPAD AİR M3 yonga setine sahip iPad Air'in de satıştan çekilerek yerini muhtemelen yeni nesil modele bırakacağı öne sürülüyor.

#5
Foto - Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!

M4 PRO VE M4 MAX'Lİ MACBOOK PRO MacBook Pro ailesinde M4 Pro ve M4 Max yonga setli modellerin, M5 tabanlı yeni sürümlerle güncelleneceği ve mevcut modellerin raflardan indirileceği tahmin ediliyor.

#6
Foto - Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!

APPLE STUDİO DİSPLAY Yaklaşık dört yıldır piyasada olan Apple Studio Display'in bu yıl yenilenmesi bekleniyor; mevcut model ise satıştan kalkabilir./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip "Vur gerilla" şarkısıyla paylaşıyorlar!
Gündem

Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!

İstanbul’da terör örgütü PKK yandaşı 10 kişilik bir grup, hepsi terör örgütü renklerini içeren poşiler takarak toplu taşım araçlarına binip ..
Bülent Arınç’a reddiye..
Gündem

Bülent Arınç’a reddiye..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bülent Arınç’a reddiye.." başlıklı yazısı...
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz
Gündem

Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz

Afyonkarahisar'da söyleşiye katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bundan sonra her sene Kudüs, özgür olana k..
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
Spor

Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu.
'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür'
Aktüel

'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür'

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, günümüz İslamcılığının Kemalist-İttihatçı bir zihin yapısına dönüştüğünü ve özünden saptığını iddia etti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23