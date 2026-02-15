Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!
Apple, yeni nesil cihazlarına yer açmak için mevcut ürün portföyünde bulunan 4 ürünü kaldırma kararı aldı.
Teknoloji dünyası kaynaklarına göre Apple, şubat ve mart aylarında tanıtılması beklenen yeni ürünlerin duyurusundan önce bazı eski cihazları satıştan kaldıracak.
4 ÜRÜNÜN FİŞİNİ ÇEKİYOR Bu kapsamda üretimi ve resmi satışları durdurulacağı belirtilen modeller şöyle sıralanıyor:
İPHONE 16E Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisindeki mevcut modeli iPhone 16e, yerini iPhone 17e'ye bırakacak. Yeni modelin daha güçlü donanım ve geliştirilmiş özelliklerle piyasaya sürülmesi bekleniyor.
M3 İPAD AİR M3 yonga setine sahip iPad Air'in de satıştan çekilerek yerini muhtemelen yeni nesil modele bırakacağı öne sürülüyor.
M4 PRO VE M4 MAX'Lİ MACBOOK PRO MacBook Pro ailesinde M4 Pro ve M4 Max yonga setli modellerin, M5 tabanlı yeni sürümlerle güncelleneceği ve mevcut modellerin raflardan indirileceği tahmin ediliyor.
APPLE STUDİO DİSPLAY Yaklaşık dört yıldır piyasada olan Apple Studio Display'in bu yıl yenilenmesi bekleniyor; mevcut model ise satıştan kalkabilir./ kaynak: internethaber
