Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi
Her fırsatta “yeşil siyaset” vurgusu yapıp çevreci geçinen, üstelik zeytinlikler üzerinden “doğa dostu” imajı çizmeye kalkan CHP bu kez fena faka bastı. Milas CHP İlçe Başkanı’nın kendi arazisindeki zeytinlikleri iş makinesiyle tek tek yıktığı anlar kameraya yansıdı.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler, CHP Milas İlçe Başkanı’nın kendi arazisindeki zeytin ağaçlarını iş makinesiyle söktüğünü ortaya koydu.
Görüntüleri gazeteci Zafer Şahin paylaştı.
Paylaşım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın Akbelen’de “zeytinlikler için” yapacağı miting öncesi dikkat çekti.
Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki çekti.
Siyaset
CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!