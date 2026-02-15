Türkiye'ye çöl tozu geliyor!

Hava Forum tarafından yapılan duyuruda, gece saatlerinden itibaren Libya kaynaklı çöl tozunun Türkiye’ye ulaşacağı belirtildi.

Hava Forum'dan yapılan açıklamada bu gece itibariyle Libya'dan Türkiye'ye çöl tozu geleceği belirtildi.

Çöl tozunun başta İstanbul ve İzmir olmak üzere Ege ve Marmara illerinde etkili olması bekleniyor.

GÖRÜŞ MESAFESİNDE DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Çöl tozuyla birlikte gökyüzü puslanacak ve görüş mesafesi de azalacak.

Ayrıca çöl tozunun yağışla birleşmesi halinde yüzeylerde çamur ve kalıcı kir oluşturabileceği belirtiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşların olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları istenirken kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor.

Öte yandan araba yıkama ve cam silme gibi işlerin de bir süreliğine ertelenmesi tavsiye ediliyor.