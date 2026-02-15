Yok artık! Galatasaray'ın rakibi hakeme saldırdı! Dövmek istediler
Galatasaray’ın rakibi Juventus, Inter deplasmanında hem maçı hem kontrolünü kaybetti.
Spalletti ve kurmayları hakemin üzerine yürüdü, İtalya bu skandalı konuşuyor!
Galatasaray'ın Salı günü RAMS Park’ta ağırlayacağı Juventus,Inter'e Milano'da 3-2 mağldu. İstanbul yolculuğu öncesinde hem fiziksel hem de moral olarak sarsıldı.
Inter 17'de Cambiaso'nun topu kendi ağlarına göndermesiyle öne geçti. 26'da Cambiaso bu kez Inter ağlarını sarstı. Maçı 1-1'e getirdi. 76'da Inter Pio Esposito ile 2-1 öne geçti. 83'te 10 kişi kalan Juventus, Manuel Locatelli ile bir kez daha eşitliği yakaladı. 90+1'de son sözü Piotr Zielinski söyledi. Inter'e 3-2'lik galibiyeti getirdi.
Juventus 42'de Kalulu'nun ikinci sarı karttan atılmasıyla maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Maçının devre arasında Juevntus teknik direktörü Spalletti ile beraber yöneticiler Comolli ve Chiellini hakemin üzerine yürüdü. Büyük olaylar çıktı.
