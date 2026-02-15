  • İSTANBUL
Yok artık! Galatasaray'ın rakibi hakeme saldırdı! Dövmek istediler
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Yok artık! Galatasaray'ın rakibi hakeme saldırdı! Dövmek istediler

Galatasaray’ın rakibi Juventus, Inter deplasmanında hem maçı hem kontrolünü kaybetti.

Foto - Yok artık! Galatasaray'ın rakibi hakeme saldırdı! Dövmek istediler

Spalletti ve kurmayları hakemin üzerine yürüdü, İtalya bu skandalı konuşuyor!

Foto - Yok artık! Galatasaray'ın rakibi hakeme saldırdı! Dövmek istediler

Galatasaray'ın Salı günü RAMS Park’ta ağırlayacağı Juventus,Inter'e Milano'da 3-2 mağldu. İstanbul yolculuğu öncesinde hem fiziksel hem de moral olarak sarsıldı.

Foto - Yok artık! Galatasaray'ın rakibi hakeme saldırdı! Dövmek istediler

Inter 17'de Cambiaso'nun topu kendi ağlarına göndermesiyle öne geçti. 26'da Cambiaso bu kez Inter ağlarını sarstı. Maçı 1-1'e getirdi. 76'da Inter Pio Esposito ile 2-1 öne geçti. 83'te 10 kişi kalan Juventus, Manuel Locatelli ile bir kez daha eşitliği yakaladı. 90+1'de son sözü Piotr Zielinski söyledi. Inter'e 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Foto - Yok artık! Galatasaray'ın rakibi hakeme saldırdı! Dövmek istediler

Juventus 42'de Kalulu'nun ikinci sarı karttan atılmasıyla maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Maçının devre arasında Juevntus teknik direktörü Spalletti ile beraber yöneticiler Comolli ve Chiellini hakemin üzerine yürüdü. Büyük olaylar çıktı.

