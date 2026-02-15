Sürücüler dikkat! Yol çalışmalarında can ve mal güvenliği için hızınızı düşürün, işaretlere uyun

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometreleri Denizli istikametinde şev destekleme çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit araç trafiğine kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

İstanbul-Kırklareli yolunun 35-37. kilometrelerinde üstyapı bozulmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erzincan-Tanyeri yolunun 57-58. kilometrelerinde Karasu Köprüsü'nün Erzincan istikametinde sağ şeritteki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sol şeritten devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 0-1. kilometrelerinde Pamukçu Kavşağı'ndaki menfez çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.