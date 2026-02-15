  • İSTANBUL
Sürücüler dikkat! Yol çalışmalarında can ve mal güvenliği için hızınızı düşürün, işaretlere uyun


Sürücüler dikkat! Yol çalışmalarında can ve mal güvenliği için hızınızı düşürün, işaretlere uyun

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Sürücüler dikkat! Yol çalışmalarında can ve mal güvenliği için hızınızı düşürün, işaretlere uyun

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri trafik kurallarına sıkı sıkıya uymaları konusunda uyardı. Güvenli bir yolculuk için özellikle Aydın-Denizli ve Mersin-Çeşmeli güzergahlarını kullanan vatandaşların belirlenen trafik işaretlerine ve hız sınırlarına riayet etmesi hayati önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4-5. kilometreleri Denizli istikametinde şev destekleme çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit araç trafiğine kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

İstanbul-Kırklareli yolunun 35-37. kilometrelerinde üstyapı bozulmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

 

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erzincan-Tanyeri yolunun 57-58. kilometrelerinde Karasu Köprüsü'nün Erzincan istikametinde sağ şeritteki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sol şeritten devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 0-1. kilometrelerinde Pamukçu Kavşağı'ndaki menfez çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

