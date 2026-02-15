  • İSTANBUL
Yaşam Sahilde üzen manzara! Ölü yunus kıyıya vurdu
Yaşam

Sahilde üzen manzara! Ölü yunus kıyıya vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana’nın Karataş ilçesinde bir balıkçı, sahilde ölü bir yunus buldu. Ölü yunusu görenler büyük üzüntü yaşadı.

Adana’nın Karataş ilçesinde sabah saatlerinde sahile vuran ölü bir yunus, görenleri üzdü. Bahçe Mahallesi'nde balıkçılık yapan Halil Fil, denize gittiğinde sahile vurmuş ölü yunus gördü. Bunun üzerine yunusun fotoğrafını çekip yetkililere bilgi verdi.

 

Fil, iki gün önce denizde fırtına olduğunu belirterek, "Karataş'ın Bahçe Mahallesi'nde balıkçılık işiyle uğraşıyorum. Denize gittiğimde kıyıya vurmuş ölü yunus gördüm. Sanırım fırtınadan sonra kıyıya vurmuş. Kıyıya vuralı bir gün olmuş diye tahmin ediyorum. Yetkililere haber vermek için fotoğrafını çektim" dedi.

 

Ölü yunus yetkililer tarafından alındı.

