Gündem Avukat Mehmet Yıldırım’dan Özgür Özel hakkında dikkat çeken iddialar! Bu işin ucu Özgür Özel'e uzanır
Avukat Mehmet Yıldırım’dan Özgür Özel hakkında dikkat çeken iddialar! Bu işin ucu Özgür Özel'e uzanır

Avukat Mehmet Yıldırım, Akit TV'de katıldığı Başka Açıdan programında Özgür Özel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Özel’in siyasi söylem ve tutumlarını değerlendirirken, “Davranışsal özelliklerine baktığımızda bir gün yeni bir sayfa açacağız diyor, ertesi gün farklı bir söylem ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Bu değişkenliğin bir baskı ya da sıkışmışlık hissiyle ilişkili olabileceğini öne sürdü.

Programda ayrıca devam eden bazı soruşturmalara da atıf yapan Yıldırım, “Siyasal casusluk soruşturması sürüyor, birçok farklı soruşturma var” dedi. Özgür Özel hakkında kamuoyunda çeşitli para iddialarının bulunduğunu ileri süren Yıldırım, söz konusu iddiaların hukuki süreçler sonunda netleşeceğini savundu.

Öte yandan Yıldırım’ın açıklamalarına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Siyasi kulislerde ise söz konusu ifadelerin hem hukuki hem de siyasi açıdan yeni tartışmalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

