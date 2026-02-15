Suudi Arabistan'dan kritik Gazze ve Suriye çıkışı: "Ateşkes sıçrama tahtası olmalı!"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Münih’te katıldığı panelde bölgedeki ateş çemberinden çıkış yollarını anlattı. Bakan, özellikle İsrail-Filistin meselesinde iki halkın çoğunluğunun iki devletli çözümü desteklemesinin umut verici olduğunu belirterek, "Bu, iki halkın barış ve uyum içinde yaşama yolunu bulma isteğini gösteriyor. Bizim temel ilkemiz budur," dedi.

"GAZZE ATEŞKESİ BİR SON DEĞİL, BAŞLANGIÇ OLMALIDIR"

Bin Ferhan, Gazze’de süren çatışmaların durdurulması için hazırlanan 20 maddelik planın sadece bir silah bırakma süreci olmadığını vurguladı. Ateşkesin, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını kazanması için bir fırsat olduğunu söyleyen Bakan, şu ifadeleri kullandı: "Gazze'deki ateşkes; istikrarın sağlanması, yeniden inşanın başlaması ve nihayetinde hak edilen Filistin Devleti'nin kurulması için bir sıçrama tahtası olarak kullanılmalıdır. Kalıcı barışın tek güvencesi budur."

SURİYE VE YPG MUTABAKATI HAKKINDA ÇARPICI SÖZLER

Suriye’nin çok zorlu bir iç savaştan çıktığını ve şu an bir geçiş döneminde olduğunu hatırlatan Suudi Bakan, ülkenin yeniden inşasının dış güçler tarafından değil, bizzat Suriye halkı tarafından yapılacağını belirtti. Suriye yönetiminin azınlıklara yönelik yaklaşımını yapıcı bulan bin Ferhan, terör örgütü YPG ile varılan mutabakata dair ise şu tartışmalı cümleyi kurdu: "Suriye'de YPG ile yapılan mutabakat, Kürtlerin haklarına saygılı şekilde ilerletiliyor." Suriye hükümetinin bu ilerleyişinin birçok alanda başarı getireceğine inandığını ifade etti.

"ÇATIŞMA ÇATIŞMAYI DOĞURUR"

Bölgedeki krizlerin birbirini beslediğini belirten bin Ferhan, Sudan ve Etiyopya örneklerini vererek "Çatışma çatışmayı doğurur. Küçük hesapların ötesine geçmeliyiz," uyarısında bulundu. Suriye’nin şu an daha iyi bir yolda olduğunu ve bu durumun bölgeye örnek teşkil edebileceğini savunan Bakan, birlikte yaşamanın yollarının bulunması gerektiğinin altını çizdi.