Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?
Galatasaray'ın gol makinası için herkes aynı soruyor soruyor... Bu kadar gol atarsa sezon sonu Galatasaray'da kalır mı?
Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası devam ederken yanına bir de 'kaybetme korkusu' eklendi! Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performans ve Galatasaray'da 63 maçta verdiği 62 gollük devasa katkı Avrupa devlerini de heyecanlandırdı. Juventus maçı, hem tarihin akışını hem de Osimhen’in bonservis etiketini değiştirebilir.
Galatasaray'da Victor Osimhen fırtınası devam ederken yanında da "kaybetme korkusu" ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldızın performansı, Avrupa devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.
Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta fark yaratan Victor Osimhen, sadece golleriyle değil, oyun karakteriyle de Şampiyonlar Ligi sahnesinde devleşiyor. Ancak bu yükseliş, beraberinde ciddi bir ayrılık riskini de getiriyor.
Değerlendirmeler ise Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki gidişatı Osimhen’in fiyatını ve taliplerini doğrudan etkileyeceği yönünde.
Özellikle yaklaşan Juventus karşılaşması bir kırılma noktası olarak görülüyor.
Takımın en büyük kozunun sakatlık riskiyle burun buruna olması, camiada endişe yaratıyor. Icardi’nin ağır sakatlığı sonrası tüm yükün Osimhen’in omuzlarına binmesi üzerine teknik direktör Okan Buruk’a yönelik eleştiriler arttı.
Afrika Kupası'ndan döndüğünden beri hiç dinlenmeden maçlara çıkan oyuncunun, fiziksel olarak yıprandığı iddia ediliyor. Icardi'nin gol atması beklenirken yaşanan sakatlık senaryosu Osimhen üzerinden sakatık riskini ortaya çıkarıyor.
Osimhen son maçlarda gol atamasa bile, oyun kurucu yönüyle alkış topladı. Asistleri ve rakip savunmayı yıpratan pres gücüyle, "tek yönlü bir forvet olmadığını" tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Ancak bu çok yönlülük, Atletico Madrid gibi "fırsatçı" devlerin iştahını kabartmaya devam ediyor.
