  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü şeften midye baklava tarifi: Dışı çıtır içi irmik! İftara nefis şerbetli tatlı Bilal Erdoğan'ın anlattığı 1980'li yılların sonundaki Mustafa Şentop anısı izleyenleri duygulandırdı! Milyonları ilgilendiren doğal gaz kararı: 3 aydan 6 aya çıkarıldı! Türkiye ve BAE arasında dev yatırım! Ticaret hacmi ikiye katlanıyor Kaşık kaşık gelen unutkanlık... Beyni durduran 2 besin: Sinir hücreleri ve daha neler neler Çağrı Bey sondaj gemisi hazır! Somali’de petrol arayacak Beyaz saçları doğal rengine döndürüyor! Boya gibi iki balık: Müthiş şifa olacak Ali Koç'un sistemi mi? Saran'ın yıldızları mı? Benfica'yı kim devirirdi peki o zaman? Yok artık! Galatasaray'ın rakibi hakeme saldırdı! Dövmek istediler Fenomen markadan şok karar: 4 ürün rafa kalkıyor!
Spor
9
Yeniakit Publisher
Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?

Galatasaray'ın gol makinası için herkes aynı soruyor soruyor... Bu kadar gol atarsa sezon sonu Galatasaray'da kalır mı?

#1
Foto - Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?

Galatasaray’da Victor Osimhen fırtınası devam ederken yanına bir de 'kaybetme korkusu' eklendi! Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performans ve Galatasaray'da 63 maçta verdiği 62 gollük devasa katkı Avrupa devlerini de heyecanlandırdı. Juventus maçı, hem tarihin akışını hem de Osimhen’in bonservis etiketini değiştirebilir.

#2
Foto - Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?

Galatasaray'da Victor Osimhen fırtınası devam ederken yanında da "kaybetme korkusu" ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldızın performansı, Avrupa devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor.

#3
Foto - Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?

Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta fark yaratan Victor Osimhen, sadece golleriyle değil, oyun karakteriyle de Şampiyonlar Ligi sahnesinde devleşiyor. Ancak bu yükseliş, beraberinde ciddi bir ayrılık riskini de getiriyor.

#4
Foto - Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?

Değerlendirmeler ise Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki gidişatı Osimhen’in fiyatını ve taliplerini doğrudan etkileyeceği yönünde.

#5
Foto - Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?

Özellikle yaklaşan Juventus karşılaşması bir kırılma noktası olarak görülüyor.

#6
Foto - Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?

Takımın en büyük kozunun sakatlık riskiyle burun buruna olması, camiada endişe yaratıyor. Icardi’nin ağır sakatlığı sonrası tüm yükün Osimhen’in omuzlarına binmesi üzerine teknik direktör Okan Buruk’a yönelik eleştiriler arttı.

#7
Foto - Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?

Afrika Kupası'ndan döndüğünden beri hiç dinlenmeden maçlara çıkan oyuncunun, fiziksel olarak yıprandığı iddia ediliyor. Icardi'nin gol atması beklenirken yaşanan sakatlık senaryosu Osimhen üzerinden sakatık riskini ortaya çıkarıyor.

#8
Foto - Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?

Osimhen son maçlarda gol atamasa bile, oyun kurucu yönüyle alkış topladı. Asistleri ve rakip savunmayı yıpratan pres gücüyle, "tek yönlü bir forvet olmadığını" tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Ancak bu çok yönlülük, Atletico Madrid gibi "fırsatçı" devlerin iştahını kabartmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip "Vur gerilla" şarkısıyla paylaşıyorlar!
Gündem

Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!

İstanbul’da terör örgütü PKK yandaşı 10 kişilik bir grup, hepsi terör örgütü renklerini içeren poşiler takarak toplu taşım araçlarına binip ..
Bülent Arınç’a reddiye..
Gündem

Bülent Arınç’a reddiye..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bülent Arınç’a reddiye.." başlıklı yazısı...
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz
Gündem

Bilal Erdoğan'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak sözler: İnşallah onun da devamını getiririz

Afyonkarahisar'da söyleşiye katılan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bundan sonra her sene Kudüs, özgür olana k..
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
Spor

Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu.
'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür'
Aktüel

'İslamcılık Kemalizme yenik düşmüştür'

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, günümüz İslamcılığının Kemalist-İttihatçı bir zihin yapısına dönüştüğünü ve özünden saptığını iddia etti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23