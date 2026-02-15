Galatasaray'da bir bu eksikti işte şimdi! Peki sonu ne olacak bu işin?

Osimhen son maçlarda gol atamasa bile, oyun kurucu yönüyle alkış topladı. Asistleri ve rakip savunmayı yıpratan pres gücüyle, "tek yönlü bir forvet olmadığını" tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Ancak bu çok yönlülük, Atletico Madrid gibi "fırsatçı" devlerin iştahını kabartmaya devam ediyor.