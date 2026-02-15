Ağır hasar almıştı! Tek darbeyle yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı yapıların yıkım çalışmaları Hatay’da sürüyor. Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesinin darbeleriyle kontrollü olarak yıkıldı. 5 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Oluşan sarsıntı bizi korkutuyor "

Depremden dolayı ağır hasarlı olan 5 katlı binanın yıkıldığını ifade eden mahalle sakini Belgin Aygün, "Turunçlu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina yıkıldı. Depremden bayağı hasar almıştı. İş makinesinin yardımıyla 5 katlı bina yıkıldı. Yıkımdan dolayı toz oldu ama Allah'tan yağışlı hava olduğu için tozu kapattı. Binanın yıkılma anında oluşan sarsıntı bizi korkutuyor" ifadelerini kullandı.