Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest

Microsoft'un 50. yılı etkinliğinde, şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermesinin ardından işten çıkarılan yazılım mühendisi Ibtihal Abousaad, İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında "suç ortaklığına sesini yükseltme sorumluluğu" hissettiğini ve eyleminin birçok kişiyi bilinçlendirdiğini belirtti.

Nisan 2025’te ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un 50. yılı etkinliğinde, şirketin İsrail ile işbirliğini protesto eden Abousaad, Microsoft AI Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman’ın konuşması sırasında sahneye yaklaşarak, “Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor.” ifadelerini kullandı.

Sahneye kefiyesini fırlatmasının ardından güvenlik tarafından salondan çıkarılan Abousaad'ın iş akdi feshedildi.

“Pozitif Değişime İlham Olmak” ilkesiyle İstanbul'da düzenlenen TRT World Citizen Awards programında, İletişimci Ödülü'ne layık görülen Abousaad, yaşadığı sürece ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"SORUMLU HİSSETTİM"

Abousaad, yaklaşık 2 yıldır Filistin'de yaşanan soykırımı telefon ekranlarından izlediklerini ve Filistinlilerin işgale direnebilmek için ne kadar çok şeyden vazgeçmek zorunda kaldıklarına şahit olduklarını belirterek, “Filistin'den gelen bu görüntüleri görmek bizi utandırıyor. Dürüst olmak gerekirse, bu suç ortaklığına karşı sesimi yükseltmek için kendi küçük katkımı yapmayı bir sorumluluk gibi hissettim.” dedi.

Protestosunu vicdani mi yoksa mesleki bir sorumluluk olarak mı gördüğüne ilişkin soruya Abousaad, “İkisi de.” yanıtını verdi.

Abousaad, teknoloji sektöründe çalışanların, soykırım ve apartheid ile bağlantılı bir endüstride görev yaptıklarını vurgulayarak, çalışanların emeklerinin bu şekilde kullanılmasına izin vermemeleri gerektiğini dile getirdi.

Yaşanan son 2 yılın vicdanları uyandırdığına işaret eden Abousaad, harekete geçmelerine hem sorumluluk hem de vicdan duygusunun neden olduğunu aktardı.

"İŞİNİZİ KAYBETMEK AİLENİZİ KAYBETMEKLE KIYASLANAMAZ"

Eylemi sonrası işini kaybetmesine değinen Abousaad, “İş kaybı, geçim kaynağınızı, ailenizi, Filistin'deki evinizi kaybetmekle kıyaslanamaz bile. Bu yüzden iş kaybetmek ve daha sonra başka bir iş bulmak, sessizliğin, eylemsizliğin bedeliyle kıyaslanamayacak kadar küçük bir bedeldir.” diye konuştu.

Abousaad, benzer kaygılar taşıyan teknoloji çalışanlarına “Yalnız olmadığınızı, sizinle aynı endişeleri paylaşan ve seslerini yükseltmek isteyen başka çalışanların da olduğunu hatırlamak önemli.” şeklinde seslendi.

Bu nedenle örgütlenmek ve bir araya gelerek seslerini yükseltmelerinin daha fazla güç sağlayacağının altını çizen Abousaad, "Bu şirketler, bizi işten çıkarmaya çalışacaklardır ancak biz ayaklarımız yere basmalı ve işlerin her zaman olduğu gibi devam etmesinin bedelini hatırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK İNSAN FARKINA VARDI"

Yaptıkları protestonun dünya genelinde milyonlarca kişiye ulaşacağını öngörmediklerini anlatan Abousaad, "Bunu beklemiyorduk. (Videoların) Yayılma şekli gerçekten bir mucize gibi." şeklinde konuştu.

Abousaad, birçok kişinin teknoloji şirketlerinin soykırımdaki rolünü bu sayede fark ettiğine dikkati çekerek, "Allah'a şükür, bu eylemle daha önce farkında olmayan birçok kişi, bu teknoloji şirketlerinin suç ortaklığının farkına varmaya başladı. Bu yüzden mesajın bu kadar yayılmasından dolayı gerçekten minnettarız." dedi.

Protesto sonrasında çoğunlukla olumlu yorumlar aldıklarını söyleyen Abousaad, bazı mesajlarda, "Teşekkür ederim. Bu şirketlerin bunları yaptığını bilmiyordum, bunu ancak bu sayede öğrendim." denildiğini aktardı.

ÖRNEK OLDU

Abousaad, bazı kişilerden de benzer protestolar için ilham oldukları yönünde mesajlar aldıklarını vurgulayarak, "Bazıları da 'ben de iş yerimde veya çevremde bir şeyler yapacağım' diyor. Yani bu eylemin başkalarına bir tür güç verici mesaj gönderdiği için mutluyuz." diye konuştu.

Programda İletişimci Ödülü'nü alan Abousaad, küresel teknoloji sektörüne yönelik mesajında da "Küresel teknoloji endüstrisine mesajım şu; insanlar uyanıyor." ifadesini kullandı.

Abousaad, şirketlerin kar elde etmeyi öncelemeye devam ettiğini ancak artık daha büyük bir bedelle karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

"(Bu şirketlerin) Çalışanları artık soykırıma, insan hakları ihlallerine katkıda bulunmak istemiyor." şeklinde konuşan Abousaad, bundan dolayı tarihin doğru tarafında yer almanın ve bu tür ortaklıklara son vermenin daha kolay bir tercih olduğunu kaydetti.