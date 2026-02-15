15 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(١١) قُلْ سٖيرُوا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبٖينَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(11) De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra (hakikati) yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın!



(En'âm Suresi, 6/11) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Âyette Mekke müşriklerine, dolayısıyla peygamberlik ve vahiy gerçeğinden kuşkuya düşüp inkâr eden, alaya alan herkese, dünyayı gezip dolaşmaları, eskilerin izlerini, kalıntılarını inceleyerek ilâhî hakikatleri yalanlayanların âkıbetlerinin ne olduğunu görmeleri tavsiye edilmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 381



ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Her biriniz (başka şekilde değil) ancak Allah’a hüsnüzan ederek ölsün.”



Kaynak: Müslim, Cennet 81, 82





GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:





