15 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
15 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (15 Şubat 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(١١) قُلْ سٖيرُوا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(11) De ki: Yeryüzünde dolaşın, sonra (hakikati) yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın!

(En'âm Suresi, 6/11)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Âyette Mekke müşriklerine, dolayısıyla peygamberlik ve vahiy gerçeğinden kuşkuya düşüp inkâr eden, alaya alan herkese, dünyayı gezip dolaşmaları, eskilerin izlerini, kalıntılarını inceleyerek ilâhî hakikatleri yalanlayanların âkıbetlerinin ne olduğunu görmeleri tavsiye edilmektedir. 

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 381
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“Her biriniz (başka şekilde değil) ancak Allah’a hüsnüzan ederek ölsün.”

Kaynak: Müslim, Cennet 81, 82

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

1
