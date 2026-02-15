  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi Püf noktaları açıklandı: Araç kiralarken tokada gelmeyin İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! “Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız” Sınırları olmayan dünya aptalca: Rubio küreselleşmeyi ve göçü hedef aldı Teklif güzel de belediyelerinizde önce maaşları bir ödeyin! CHP yine bol keseden para dağıttı Bakanı Kacır:Teknoloji ihracatımız geçtiğimiz yıl 112 milyar dolara erişti Dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz ABD'den narko-terörle mücadelede sert hamle! Karayipler'de uyuşturucu teknesi vuruldu Türkiye güçleniyor, İsrail titriyor! DEARSAN’ın Katar için inşa ettiği hücumbot denize indirildi! Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor
Dünya Aliyev’den Rusya’ya "kasıtlı saldırı" resti: Nota verildi!
Dünya

Aliyev’den Rusya’ya "kasıtlı saldırı" resti: Nota verildi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Konferansı'nda Rusya'nın Ukrayna'daki Azerbaycan mülklerini ve Kiev Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Aliyev, bu durumu "dostane olmayan bir tutum" olarak niteledi ve Rusya’ya nota verildiğini açıkladı.

Hazar Denizi ötesi iş birliğinin tartışıldığı Münih’teki panelde konuşan İlham Aliyev, Rusya ile Azerbaycan arasındaki diplomatik gerilimi tırmandıracak açıklamalara imza attı. Aliyev, Rusya'nın Ukrayna sahasındaki askeri operasyonları sırasında Azerbaycan'a ait resmi kurumların ve enerji altyapılarının defalarca vurulduğunu hatırlattı.

"KOORDİNATLARI VERMEMİZE RAĞMEN VURDULAR"

Ukrayna'da sadece enerji altyapılarının değil, Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği'nin de hedef alındığını söyleyen Aliyev, yaşananları şu sözlerle anlattı: "İlk saldırıda bunun tesadüfen olduğunu düşündük ve Azerbaycan'ın tüm diplomatik temsilciliklerinin, kültür merkezlerinin net koordinatlarını Rusya'ya ilettik. Buna rağmen iki saldırı daha gerçekleşti. Bu durum, Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine karşı kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş bir saldırı anlamına gelmektedir."

BAKÜ’DEN RUSYA’YA NOTA VERİLDİ

Saldırıların ardından Bakü’nün diplomatik süreci başlattığını ifade eden Aliyev, Rusya'nın Bakü Büyükelçisinin bakanlığa çağrılarak kendisine resmi nota verildiğini bildirdi. Bu durumu "dostane olmayan bir tutum" olarak niteleyen Aliyev, Azerbaycan hükümetinin gerekli tüm diplomatik adımları attığını ancak bunun ötesinde bir hamle yapamayacaklarını belirtti.

BÜYÜKELÇİLİK VE SOCAR TESİSLERİ ZARAR GÖRDÜ

2024 ve 2025 yıllarında Kiev'e düzenlenen füze ve İHA saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği binası, konsolosluk bölümü ve hizmet araçları ciddi hasar almıştı. Ayrıca Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'a ait petrol depoları ve Azerbaycan gazını Ukrayna'ya taşıyan kritik kompresör istasyonları da Rus füzelerinin hedefi olmuştu.

Azerbaycan'a para akacak!
Azerbaycan'a para akacak!

Ekonomi

Azerbaycan'a para akacak!

Kafkasya'da buzlar eriyor: Ermenistan ve Azerbaycan arasında "enerji" köprüsü
Kafkasya'da buzlar eriyor: Ermenistan ve Azerbaycan arasında "enerji" köprüsü

Dünya

Kafkasya'da buzlar eriyor: Ermenistan ve Azerbaycan arasında "enerji" köprüsü

ABD memnun olmayacak! Azerbaycan'dan İran kararı
ABD memnun olmayacak! Azerbaycan'dan İran kararı

Dünya

ABD memnun olmayacak! Azerbaycan'dan İran kararı

Türkiye-Azerbaycan iş dünyası Bakü’de buluştu!
Türkiye-Azerbaycan iş dünyası Bakü’de buluştu!

Kobi

Türkiye-Azerbaycan iş dünyası Bakü’de buluştu!

Putin'e kötü haber! 2025’te yüzde 8,2 azaldı
Putin'e kötü haber! 2025’te yüzde 8,2 azaldı

Dünya

Putin'e kötü haber! 2025’te yüzde 8,2 azaldı

Rusya ordusu durdurulamıyor
Rusya ordusu durdurulamıyor

Dünya

Rusya ordusu durdurulamıyor

NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!
NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!

Dünya

NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23