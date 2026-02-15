Aliyev’den Rusya’ya "kasıtlı saldırı" resti: Nota verildi!

Hazar Denizi ötesi iş birliğinin tartışıldığı Münih’teki panelde konuşan İlham Aliyev, Rusya ile Azerbaycan arasındaki diplomatik gerilimi tırmandıracak açıklamalara imza attı. Aliyev, Rusya'nın Ukrayna sahasındaki askeri operasyonları sırasında Azerbaycan'a ait resmi kurumların ve enerji altyapılarının defalarca vurulduğunu hatırlattı.

"KOORDİNATLARI VERMEMİZE RAĞMEN VURDULAR"

Ukrayna'da sadece enerji altyapılarının değil, Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliği'nin de hedef alındığını söyleyen Aliyev, yaşananları şu sözlerle anlattı: "İlk saldırıda bunun tesadüfen olduğunu düşündük ve Azerbaycan'ın tüm diplomatik temsilciliklerinin, kültür merkezlerinin net koordinatlarını Rusya'ya ilettik. Buna rağmen iki saldırı daha gerçekleşti. Bu durum, Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliğine karşı kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş bir saldırı anlamına gelmektedir."

BAKÜ’DEN RUSYA’YA NOTA VERİLDİ

Saldırıların ardından Bakü’nün diplomatik süreci başlattığını ifade eden Aliyev, Rusya'nın Bakü Büyükelçisinin bakanlığa çağrılarak kendisine resmi nota verildiğini bildirdi. Bu durumu "dostane olmayan bir tutum" olarak niteleyen Aliyev, Azerbaycan hükümetinin gerekli tüm diplomatik adımları attığını ancak bunun ötesinde bir hamle yapamayacaklarını belirtti.

BÜYÜKELÇİLİK VE SOCAR TESİSLERİ ZARAR GÖRDÜ

2024 ve 2025 yıllarında Kiev'e düzenlenen füze ve İHA saldırıları sırasında Azerbaycan Büyükelçiliği binası, konsolosluk bölümü ve hizmet araçları ciddi hasar almıştı. Ayrıca Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'a ait petrol depoları ve Azerbaycan gazını Ukrayna'ya taşıyan kritik kompresör istasyonları da Rus füzelerinin hedefi olmuştu.