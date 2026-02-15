Fransa’da Epstein depremi: Kirli çamaşırları dökmek için özel ekip kuruldu!
Fransa, yüzyılın en büyük fuhuş ağı skandalı olan Epstein dosyası için düğmeye bastı. Paris Savcılığı, ABD’de paylaşılan 3 milyondan fazla belgeyi incelemek ve suça karışan Fransız vatandaşlarını tespit etmek amacıyla özel bir soruşturma ekibi oluşturdu.
Milyarder Jeffrey Epstein’in kurduğu karanlık ağın ucu Avrupa’ya uzandı. Fransa, belgelerde adı geçen isimlerin peşine düşerken, daha önce kapatılan dosyalar da raftan iniyor.
3 MİLYON BELGE MERCEK ALTINDA
Paris Savcılığı, ABD’de kamuoyuyla paylaşılan devasa arşivi taramak üzere Ulusal Mali Savcılık ve Adli Polis ile iş birliği başlattı. Kurulan özel ekip, reşit olmayan çocuklara yönelik istismar ağında Fransız vatandaşlarının rolünü ve işlenen olası suçları tek tek raporlayacak. Ayrıca, 2022'de hapishanede ölü bulunan manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel hakkındaki soruşturma dosyası da yeni deliller ışığında baştan sona yeniden incelenecek.
LİSTEDE KİMLER YOK Kİ?
Epstein’in karanlık dünyasında adı geçen isimler dünya kamuoyunu sarsmaya devam ediyor. Dosyalarda Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton ve Michael Jackson gibi dev isimlerin bulunması, Fransa’nın başlattığı bu yeni hamleyi daha da kritik hale getiriyor. FBI her ne kadar "müşteri listesi yok" ve "Epstein intihar etti" dese de, Paris Savcılığı kendi vatandaşlarının bu skandaldaki payını ortaya çıkarmakta kararlı görünüyor.
