Gündem Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik
Gündem

Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ece Üner’in canlı yayında asgari ücret ile Ramazan kolisi fiyatlarını farklı yıllar üzerinden kıyaslayarak yaptığı hesaplama sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Aynı döneme ait veriler yerine farklı yılların rakamlarını karşılaştırması, “algı çalışması” ve “matematik hatası” yorumlarına yol açtı.

Halk TV sunucusu Ece Üner’in yıllara göre asgari ücret ve Ramazan kolisi üzerinden yaptığı hesap sosyal medyada alay konusu oldu. 2026 asgari ücretinin 2018 yılı Ramazan kolisi fiyatına bölünmesiyle ortaya çıkan rakamın yanlış kıyaslama olduğu belirtilerek eleştiriler yöneltildi.

Paylaşılan hesapta, 2026 yılı asgari ücreti 28 bin 75 TL’nin, 2018’de 49,90 TL olan Ramazan kolisi fiyatına bölünmesiyle 563 adet koli alınabileceği sonucu çıkarıldı. Bu hesaplama sosyal medyada “mantık hatası” olarak yorumlandı.

Verilere göre 2018 yılında asgari ücret 1.603 TL, Ramazan kolisi fiyatı ise 49,90 TL’ydi. Bu durumda bir asgari ücretle 32 koli alınabiliyordu. 2026 yılı için ise asgari ücretin 28 bin 75 TL, Ramazan kolisi fiyatının 550 TL olduğu belirtiliyor.

Buna göre 2026’da bir asgari ücretle 51 koli alınabiliyor. Eleştirilerde, doğru kıyaslamanın her yılın asgari ücretinin yine aynı yılın Ramazan kolisi fiyatına bölünmesiyle yapılması gerektiği ifade edildi. 2026 asgari ücretinin 2018 fiyatına bölünerek 563 adet sonucuna ulaşılmasının gerçeği yansıtmadığı ve algı oluşturduğu öne sürüldü.

1
Eren

Beyin cimnastigi yapmak istemiş. İp kopmuş.
