Ekmek bıçağıyla sezaryen yaptığı ineği öldürdü! Veterinerler ayağa kalktı

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hakan Kaya, Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’nde bir ineğin ekmek bıçağı kullanılarak sözde sezaryen yapılmaya çalışılması sonucu ölümüyle sonuçlandığı vahim olayın sosyal medyada gündeme geldiğini, olayın kendilerini de derinden üzdüğünü ve öfkelendirdiğini belirtti.

İLKEL, ACIMASIZ VE VAHŞİCE…

Kaya, şunları kaydetti: "Bu olay insanlığa aykırı bir vahşet örneği olup, aynı zamanda halk sağlığı ve hayvan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ciddi bir suçtur. Karpuzlu’da veteriner kliniklerimiz ve veteriner hekimlerimizin halihazırda mevcut ve görevleri başında olmasına rağmen, bir ineğin doğumda zorluk çekmesi üzerine veteriner hekimler yerine yetkisiz kişi/kişiler tarafından müdahale edilmiş; öncelikle doğmakta olan buzağının ayaklarından ip bağlanarak normal yolla kendilerince doğuma yardımcı olunmaya çalışılmış ancak bu çaba sonuçsuz kalınca anestezi, uyuşturucu ilaç uygulanmadan ekmek bıçağı ile hayvanın karnı, rahmi kesilerek sözde sezaryen operasyonu yapılmaya kalkışılmıştır. Bu tür ilkel, acımasız ve vahşi yöntemler, hayvanın yoğun acı çekmesine ve ölümüne yol açmış; sosyal medyada dolaşan görüntüler ise olayın dehşet verici boyutunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir. Bu vahşeti bir kez daha şiddetle kınıyoruz, derhal suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz.”