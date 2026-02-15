Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesinde ağır idari yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye genelinde milyonlarca araç trafikteyken, trafik denetimleri artık sadece hız ve kural ihlalleriyle sınırlı kalmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile İl Emniyet Müdürlükleri arasında 2021 yılından bu yana yürütülen koordinasyon kapsamında, tüzel kişilere ait ticari araçları kullanan şoförlerin SGK kayıtları da mercek altına alınıyor.

Yapılan kontrollerde şoförün sigortasız çalıştığının tespit edilmesi halinde, durum SGK’ya bildiriliyor ve şirketlere on binlerce liradan başlayıp yüz binlerce liraya ulaşan idari para cezaları uygulanıyor. Bu süreçte, olası bir kazada tüm maddi ve hukuki sorumluluğun da araç sahibine ait olması, riskin boyutunu daha da artırıyor.

CEZA TUTANAKLARININ ÖRNEĞİ SGK'YA GÖNDERİLİYOR

İl emniyet müdürlükleri tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek sürücüye yüzüne karşı tebliğ edilen ve kullanım amacı ticari olan araçların plakası, sürücünün T.C. Kimlik Numarası, sürücünün adı ve soyadı, cezanın düzenlendiği yer, cezanın düzenlendiği il, ilçe, cezanın düzenlendiği birim ve cezanın düzenlendiği tarih bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderiliyor.

SGK ise bu tutanakları kontrol edip, kayıt dışı çalıştığı tespit edilen sigortalılara ilişkin gerekli iş girişleri gerçekleştirip, ticari araç sahibine de cezai yaptırım uyguluyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE NE KADAR CEZA KESİLİYOR?

Ticari aracında kayıt dışı işçi çalıştırdığı, trafik polisinin düzenlediği tutanak ile tespit edilen şirkete, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102'nci maddesine göre;

-İşçinin işe giriş bildirgesini yasal süresinde Kuruma vermediği için 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira),

- Bir yıl içinde aynı durumun tekrarı ve tespiti halinde her bir sigortasız işçi için yasal asgari ücreti 5 katı tutarında (198 bin 180 lira),

- Sigortasız işçiyi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirmediği her ay için 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira),

- Sigortasız işçinin aylık ücret bordrosunda ismi olmadığından her ay için yarım asgari ücret tutarında (16 bin 515),

- Şirketin yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi durumunda, işçinin sigortasız olarak çalıştığı tespit edilen her ay için kayıt geçersizliğinden dolayı yasal asgari ücretin yarısı tutarında (16 bin 515 lira) cezalandırılıyor.

KİMLERE CEZA KESİLMEZ

Kiraya verilen araçları kullanan şoförlerin, eğer kiraya alan gerçek veya tüzel kişi tarafından sigortası yapılmışsa ceza kesilmiyor. Araç kira sözleşmesinin yazılı ve taraflar tarafından imzalanmış olması yeterli oluyor.

KAZA OLURSA TİCARİ ARAÇ SAHİBİ MADDİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU ÜSTLENİYOR

Aracı kullanan şoför trafik kazası geçirmesi halinde yaralanması veya ölmesi durumunda tüm maddi ve hukuki sorumluluk ticari araç sahibine ait oluyor.