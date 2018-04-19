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Ramazan seçime denk geliyor mu?

Erken seçim kararının ardından Ramazan Bayramı ne zaman sorusu sosyal medyada aranmaya başladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:14
Ramazan seçime denk geliyor mu?

24 Haziran Pazar günü tüm Türkiye erken seçime gidiyor. Vatandaşlar "Ramazan Bayramı erken seçime denk geliyor mu?" sorusunun cevabını aramaya başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu yanıt buldu. Erdoğan, 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçime gidileceğini açıkladı.

ERKEN SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye, 2017 referandumuyla kabul edilen anayasa değişiklikleriyle ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini bir arada yapacak. TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler Cumhurbaşkanı için aday gösterecek. TBMM dışından aday gösterilenler için ise 100 bin imza gerekiyor. Erken seçime gidebilmek için anayasa değişikliği gerekmiyor, ama kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanması şart.

TBMM'de toplam 539 milletvekili var. Erken seçime gidilmesinin kabulü için tezkereye 276 milletvekilinin onay vermesi gerekiyor. AK Parti, Meclis başkanı dışında 317 milletvekiline sahip. AK Parti ile MHP'nin toplam sandalye sayısı ise 352. Dolayısıyla iki partinin 'evet' demesi erken seçim önünde engel bırakmıyor. HDP ile CHP de erken seçime hazır olduklarını söyledi. Oylamada 'Hayır' deseler dahi, MHP ile AK Parti'nin oyları seçime gidilmesi için yeterli olacak.

2018 RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da başlayacak ve üç gün sürecek.

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:14
  1. Türkiye
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı

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