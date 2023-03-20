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Aktüel Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Aktüel

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 11:01:00 - 2023-03-20 11:03:53
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye genelinde 300 gramlık pide Ramazan ayı boyunca 10 liradan satılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır. Kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" dedi.

"Ekmek fiyatında değişiklik yok"

Ayrıca ekmek fiyatına değinen Balcı, "Ülke genelinde ekmek 5 TL. Gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

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